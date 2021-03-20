ديوكوفيتش يلحق بفيدرر ونادال في لائحة المنسحبين بدورة ميامي

ميامي – أ.ف.ب: أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا أنه لن يلعب في دورة ميامي المفتوحة، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، من أجل البقاء مع عائلته لينضم إلى زميليه أسطورتي البطولات الأربع الكبرى السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال، والنمسوي دومينيك تييم. وكان النجم الصربي البالغ من العمر 33 عاما توج الشهر الماضي بلقبه الثامن عشر في الجراند سلام والتاسع في بطولة أستراليا المفتوحة، ليصبح على بُعد لقبين من حاملي الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى فيدرر، السادس عالميا، ونادال الثالث (20 لكل منهما).

وكان فيدرر ونادال قررا مطلع الشهر الحالي عدم المشاركة في دورة ميامي من اجل الاستعداد لموسم الملاعب الترابية حيث يسعى الماتادور الاسباني الى الدفاع عن لقبه في رولان غاروس والظفر بلقبها للمرة الرابعة عشرة في مسيرته الاحترافية والخامسة على التوالي وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى. وكتب ديوكوفيتش على حسابه في تويتر “أعزائي الجماهير، أنا آسف جدا للإعلان أنني لن أسافر هذا العام إلى ميامي للمنافسة”.

وأشار ديوكوفيتش، بطل دورة ميامي ست مرات، إلى مشكلات السفر العالمية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″ ورغبته في تحقيق التوازن بين الأحداث الرياضية والحياة الأسرية.

وقال “قررت أن أستغل هذا الوقت الثمين في المنزل للبقاء مع عائلتي. مع كل القيود، أحتاج إلى تحقيق التوازن في وقتي في الملاعب وفي المنزل. أتطلع إلى العودة العام المقبل!”. وفاز فيدرر (39 عاما) بلقب النسخة الاخيرة من دورة ميامي عام 2019، وكان رابع لقب له في الدورة الاميركية التي ألغيت العام الماضي بسبب تفشي الفيروس القاتل. وأعرب فيدرر عن أمله في العمل على لياقته البدنية قبل موسمي الملاعب الترابية والعشبية.

أعلن السويسري انسحابه قبل خوضه منافسات دورة قطر المفتوحة التي ودعها من ربع النهائي في ثاني مباراة له عقب عودته الى الملاعب بعد غياب 13 شهرا بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في ركبته، وذلك بعد خسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، بعدما كان تغلب على البريطاني دانييل إيفانز في الدور الثاني.

في المقابل، لم يلعب نادال (34 عاما) منذ خسارته في ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. وغرد نادال في وقت سابق من هذا الشهر “من المحزن أن أعلن أنني لن ألعب في ميامي، المدينة التي أحبها”، مضيفا “أحتاج إلى التعافي التام والاستعداد لموسم الملاعب الترابية في أوروبا”. ولم يفز نادال أبداً بلقب دورة ميامي، وخسر خمس مباريات نهائية.