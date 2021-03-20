البلوشي يفوز بسباق مجان للدراجات الهوائية الجبلية

فاز شبيب البلوشي بلقب سباق مجان للدراجات في المسارات الجبلية والذي أقيم بمدينة العرفان يوم أمس بمحافظة مسقط، والذي نظمته مؤسسة الأداء المتفوق بالتعاون مع الاتحاد العماني للدراجات الهوائية، وجاء فوز البلوشي بلقب السباق في فئة العموم بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 27 دقيقة و 41 جزءا من الثانية، تاركا المركز الثاني لدراج الجيش السلطاني العماني شهاب القمشوعي بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 32 دقيقة و 26 ثانية و 94 جزء من الثانية، وحل زميله في فريق الجيش السلطاني العماني حاتم البوشري في المركز الثالث بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 35 دقيقة و 35 ثانية و 39 جزءا من الثانية.

بينما في فئة الماستر لأكبر من 45 عاما للرجال والنساء فقد تمكن الدراج حمد الوضاحي من فريق الوعل من الحصول على لقب هذه الفئة بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و20 دقيقة و 34 ثانية و 13 جزءا من الثانية، تاركا المركز الثاني للدراج ماجد سعيد الذي حقق زمنا بلغ ساعة و 32 دقيقة و 30 ثانية و 62 جزءا من الثانية، بينما جاء في المركز الثالث الدراج أميل ألونزو بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 42 دقيقة و 23 ثانية و 59 جزءا من الثانية، وفي فئة النساء حققت جزيل زابرين المركز الاول بعدما حققت زمنا بلغ ساعة و 44 دقيقة و 21 ثانية و51 جزء من الثانية، بينما حلت في المركز الثاني المتسابقة ماري برودو بعدما حققت زمنا بلغ ساعة و 57 دقيقة و 44 ثانية و 17 جزءا من الثانية.

أما في فئة الشباب من عمر 16 – 19 عاما فقد واصل أبطال المنتخبات الوطنية احتكار المراكز الاولى، وذلك بعدما تمكن الدراج محمد الغافري من التتويج بالمركز الاول بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 23 دقيقة و 04 ثانية و 23 جزءا من الثانية، بينما حل في المركز الثاني عبدالعزيز المنذري بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 25 دقيقة و 57 جزءا من الثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الدراج سالم الغافري بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 25 دقيقة و 11 ثانية و 73 جزءا من الثانية.

وفي فئة الناشئين من عمر 13 – 15 عاما فقد استطاع الدراج عبدالرحمن العويدي من التتويج بالمركز الاول بعدما حقق زمنا بلغ ساعة و 46 دقيقة و 47 ثانية و 47 جزءا من الثانية، تاركا المركز الثاني للدراج قاسم السعدي بعدما حقق زمنا بلغ ساعتين و 11 دقيقة و 14 ثانية و 20 جزءا من الثانية، بينما حل في المركز الثالث ديفانش كومار بعدما حقق زمنا بلغ ساعتين و 50 دقيقة و02 ثانية و 18 جزءا من الثانية.