أكاديمية تمكين الرياضية بالخابورة تكرم المجيدين والأجهزة الفنية والإدارية

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

احتفلت أكاديمية تمكين الرياضية بالخابورة بتكريم المجيدين المشاركين في احتفالية التدشين الرسمي الأول للموسم الرياضي الجديد تحت رعاية العميد الركن طيار متقاعد يونس بن خميس البلوشي وبحضور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة شركة تمكين الذي قدم الشكر لراعي الحفل مشيدا بجهود المشاركين في البرنامج والإداريين والمدربين والإعلاميين الأمر الذي ساعد على العمل المنظم للأكاديمية وانطلاق برامج التدريب والتطوير وتسليم ملابس التدريب للاعبين وتوقيع عقود الأجهزة الفنية والإدارية والإشرافية وأعلن العجمي عن بداية أولى الحصص التدريبية بملاعب الأكاديمية بنهاية الأسبوع الحالي، وقامت إدارة تمكين بتكريم اللاعبين المجيدين والأجهزة الفنية للأكاديمية والمشرفين والإداريين وشمل التكريم الإعلاميين والمشاركين في برنامج الحفل .

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