المنتخب الوطني البارالمبي لذوي الإعاقة يخطف ثلاث ميداليات ملونة

في الملتقى الدولي لألعاب القوى بتونس

نجح المنتخب الوطني البارالمبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية والبصرية في الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وذلك في الملتقى الدولي لألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تستضيفه تونس حاليا.

وحقق المنتخب الميداليات في عدد من المسابقات حيث حقق اللاعب طه الحراصي الميدالية الذهبية في مسابقة 100 ‪ متر بعدما قطع مسافة السباق في زمن :12.93 ثانية، وحقق اللاعب قصي الرواحي فضية 200‪ متر عدو بزمن شخصي جديد 24.22 ثانية، وحقق اللاعب محمد القاسمي الميدالية البرونزية في مسابقة رمي الصولجان بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره :٢٨.٧٤ ثانية، وحصلت اللاعبه سارة العنبوري على المركز الرابع في دفع الجلة برقم شخصي جديد 4.69 متر، وحصل اللاعب مهنا اولاد ثاني المركز الرابع في دفع الجله بعد تحقيقه مسافة 6.91 متر ، وجاءت اللاعبه شيخه الحمادي في المركز السادس في رمي الرمح برقم: 8.80 متر، كما حققت إيمان الشامسية لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية والبصرية رقما مؤهلا لأولمبياد طوكيو 20 عندما حققت رمية لمسافة 5،20 متر في مسابقة دفع الجلة، فيما اكتفت اللاعبة سارة العنبوري بالمركز الرابع في دفع الجلة برقم شخصي جديد 4.69 متر، وحصل اللاعب مهنا اولاد ثاني على المركز الرابع في دفع الجلة بعد تحقيقه مسافة 6.91 متر ، وجاءت اللاعبة شيخه الحمادي في المركز السادس في رمي الرمح برقم: 8.80 متر.

وشهد حفل انطلاق الملتقى الدولي حضور سعادة يحيى بن موسى البكري سفير السلطنة لدى تونس الذي قام سابقا أيضا بزيارة بعثة المنتخب الوطني البارالمبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية والبصرية في دعم معنوي من سعادته للمنتخب.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركة في الملتقى الدولي بتونس 14 بين إداري وفني منهم 8 لاعبين وهم (طه بن عبدالله الحراصي ومحمد بن حارث القاسمي ومهنا بن فاضل أولاد ثاني وفوزي بن سالم الحبيشي وقصي بن مسلم الرواحي وسارة بنت إبراهيم العنبورية وإيمان بنت تيسير الشامسية وشيخة بنت عبدالله الحمادية) كما يضم الجهاز الفني المدربة العامة التونسية سونيا مصطفى حسين ومدرب السرعات الوطني عبدالله العنبري والمدرب محمد الساكري ومساعد المدرب الوطني أسعد القرني، كما تضم البعثة أخصائي العلاج الطبيعي هاني الشماخي، فيما تترأس البعثة رحمة بنت سالم الحجرية.