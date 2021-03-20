الجمعيات العمومية لاتحادات اليد والسباحة والهوكي تقر النظام الأساسي وترفع التوصيات

حددت لجان الانتخابات والطعون

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أقرت الجمعيات العمومية لاتحادات اليد والهوكي والسباحة النظام الأساسي الجديد للاتحادات الرياضية وذلك في اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للاتحادات والتي عقدت يوم الخميس الماضي، حيث شهدت جميع الجمعيات نقاشات هادئة وأبدت بعض الملاحظات على النظام، حيث تم رفع توصيات بها لوزارة الثقافة والرياضة والشباب لابداء الرأي فيها والنظر فيها خلال انتخابات الاتحادات الرياضية والتي ستكون في بداية شهر مايو المقبل .

وقد عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة الدكتورسعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء المجلس وممثلي 23 ناديا من اصل 29 ناديا والذين تم توجيه لهم الدعوة بناء على النظام الاساسي للاتحاد، في بداية الاجتماع ألقى الدكتورسعيد الشحري كلمة رحب فيها بالحضور وقال نقدم لكم جزيل الشكر والتقدير لحضوركم وتشريفكم لأعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد لمناقشة واعتماد التقرير الاداري والمالي لأنشطة الاتحاد والحساب الختامي للسنة المنتهية 2020م.

واضاف بان حضور الاجتماع سوف يساهمون في إثراء فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة اليد بهدف تطوير الانظمة واللوائح الخاصة بالاتحاد تعزيزا للمشاركة في المسؤولية بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة اليد والأندية الرياضية ، وتعميقا للروابط التنظيمية بين المؤسسات الرياضية في عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة لاتخاذ القرار.

كما حددت العمومية لجان الانتخابات والطعون للجمعية العمومية القادمة والتي ستكون في الأول من مايو المقبل وستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد، ويترأس لجنة الانتخابات ناصر العلوي رئيس نادي الطليعة وعضوية كل من سعيد البرماني ممثل نادي مجيس ويوسف السعدي ممثل نادي المصنعة، أما لجنة الطعون فيترأسها عادل الفارسي رئيس نادي صحم وعضوية كل من سالم البطاشي ممثل نادي قريات ويوسف الكمزاري ممثل نادي خصب .

عمومية اتحاد السباحة

عقد الاتحاد العماني للسباحة اجتماعي الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس إدارة الاتحاد .

شارك في الاجتماعين 26 ناديًا وهي أندية البشائر والحمراء والوحدة والكامل والوافي والمصنعة والنصر والخابورة وبهلا وبوشر ودبا ومصيرة وصلالة وصحار وظفار وسمائل وخصب ونزوى وصحم والسلام ونادي عمان والطليعة والشباب وقريات والنهضة وبوشر ومجيس من أصل ٢٩ ناديًا منتسبًا للاتحاد. في بداية الاجتماع العادي ألقى طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس إدارة الاتحاد كلمة أوضح فيها أن برامج الاتحاد لعام 2020 والمعروضة في التقرير الإداري قد تمت صياغتها منذ البداية لتتلاءم مع الوضعية الاستثنائية التي شهدها القطاع الرياضي كما هو الشأن لباقي القطاعات في الداخل والخارج، وقال الكشري إنه بقدر ما مثّلت تبِعاتُ جائحة كورونا (كوفيد 19) ولا زالت عقبة رئيسية أمام تحقيق عدد من الأهداف وتنفيذ الخطط الفنية على النحو المأمول، إلاّ أنها قد مثلت – في الوقت ذاته – فرصة مهمّة للاتحاد ولكوادرنا الوطنية الإدارية والفنية لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة للسيطرة على الأدوات والبرامج التقنية للاتصال والتواصل عن بعد..

عمومية الهوكي

كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي في اجتماعها الذي عقد بفندق المروج جراند برئاسة طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور رؤساء وممثلي 22 ناديا المنتسبة للاتحاد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، كما تم تشكيل لجان الانتخابات والطعون للانتخابات في الدورة القادمة .