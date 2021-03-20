انطلاق الدوري النسائي برعاية ميان آل سعيد .. تنافس وإثارة فـي ثاني الأيام وإشادة بالمستوى الفني

في الرياضة 20 مارس,2021

تغطية – زينب الزدجالية ومنى الخروصية:

شهد دوري كرة القدم النسائية للصالات أمس عددا من اللقاءات الحماسية التي أقيمت في عدد من المحافظات بعد الانطلاقة الجميلة التي شهدتها البطولة يوم امس الاول في افتتاح البطولة والذي جاء تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد وبحضور عدد من صاحبات السمو والسعادة والفرق المشاركة والذي اقيم على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

أقيم أمس عدد من اللقاءات ضمن منافسات المجموعات شهدت تنافسا مثيرا وجميلا ومستوى فنيا جيدا قدمته الفرق المشاركة، حيث تمكنت لاعبات نادي صلالة من الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة هدف دون مقابل وفي لقاء اخر خرج لقاء ناديي بهلاء والكامل والوافي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، وفاز فريق نادي الاتفاق على نادي الطليعة بنتيجة 5/1 وفاز فريق النهضة على عبري بنتيجة 2/1 وفاز البشائر على الخابورة بنتيجة 4/2 وفاز أهلي سداب على مسقط 3/1.

فيما جاءت نتائج اليوم الاول من البطولة بفوز فريق نادي صلالة على لاعبات نادي مرباط بنتيجة 6 /1 ،فيما خرج النصر من مباراته الأولى خالي الوفاض بعد أن خسرت لاعباته مبارة الاتحاد الذي حقق الفوز الأول ضمن المجموعة الأولى بنتيجة 1/صفر ، حيث أقيمت كلتا المباراتين على استاد السعادة الرياضي .

فيما جاءت نتائج المجموعة الثانية بفوز لاعبات فريق نادي مسقط على نظيراتهن لاعبات نادي قريات بنتيجة 4/صفر، أقيمت المباراة في الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر . و فازت لاعبات نادي الطليعة على لاعبات نادي بهلاء بنتيجة 6/1 ، الا ان لاعبات نادي الاتفاق اغدقن بالاهداف على لاعبات نادي الكامل و الوافي لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بنتيجة 25/صفر على ملعب نادي الامل الرياضي ضمن مباريات المجموعة الثالثة . و في المجموعة الرابعة ، حققت لاعبات نادي عبري فوزا على لاعبات نادي مصيرة ، بنتيجة 8/ صفر ، على ملعب الصالة الرياضية بمجمع البريمي الرياضي ، وفي المجموعة السادسة ، وقع التعادل الإيجابي الأول بين لاعبات فريق نادي الخابورة مع لاعبات الرستاق بنتيجة 1/1 . وتشهد البطولة مشاركة 22 فريقا نسائيا من مختلف الاندية وتحظى باهتمام كبير من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم. وخلال حفل الافتتاح باركت صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد انطلاق دوري كرة القدم النسائية للصالات و الذي يعد الحدث الابرز في قطاع الرياضة النسائية بالوقت الحالي . حيث ثمنت سموها الدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد العُماني لكرة القدم ، و القائمون عليه من أجل تنمية قدرات المرأة في مختلف الجوانب الذي يعزز من تواجدها ميدانيا و مواكبة التطورات الرياضية في مختلف الالعاب النسائية ، بكافة الأصعدة ، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة العمانية في هذا الجانب يعد انجازا حقيقيا يعود بنتائجه عليها .

كما صرحت سموها قائلة : إن تواجد الفتاة العمانية في مختلف الحقول و الميادين نابع من الوطنية التي تعتنقها ، فاليوم نجد أنها استطاعت أن تتغلب على الكثير من المعوقات التي تتسبب في تراجع أدائها و طموحاتها ، حيث عملنا خلال الفترات السابقة على المساهمة في رفع كفاءتهن من أجل تحقيق أهدافهن ، كما ان اهتمامنا البالغ بالقطاع الشبابي يعد أحد المرتكزات الهامة التي نرفد بها مجتمعاتنا من أجل النهوض بهن و الاستفادة من طاقاتهن و تسخيرها للأجيال القادمة . وما نشهده من حراك نسوي شبابي في الميادين الرياضية المختلفة ، هو تلبية لمتطلبات رؤية 2040 والتي تهتم بتمكين الشباب ثقافيا و رياضيا، حتى يظهرون بالمستوى الذي يليق برياضتنا العمانية تحت قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – أيده الله – . فإشراك المرأة بجانب أخيها الرجل في القطاع الرياضي ؛ تثمر عنه العديد من النتائج المحمودة و التي سترفد الاقتصاد الوطني على المدى القريب .

تجمع رياضي استثنائي

أعربت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عن سرورها لانطلاق الدوري الاول من نوعه في السلطنه لكرة القدم النسائية. وذكرت سعادتها بانها فخورة بمشاركة 22 ناديا من مختلف محافظات السلطنة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مدى تقبل إدماج الانشطة الرياضية النسائية في أندية السلطنه للفتيات مما يعود اثره على مختلف الانشطة المحلية. واشادت سعادتها بهذا التجمع الرياضي النسائي الذي أتاح الفرصة و البيئه المناسبة لممارسة كرة القدم النسائية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع العماني بكل المقاييس، وكذلك أعطت الحافز للاندية الرياضية للاهتمام بالعنصر النسائي بشكل عام في المجال الرياضي.

واشادت سعادتها كذلك بالدور البارز الذي قام به الاتحاد العماني لكره القدم لتسخير إمكانياته والتنسيق المسبق مع مختلف اندية السلطنة لتشكيل منتخب السلطنة لكرة القدم النسائية، للمشاركة في البطولات المحلية والعربية والاسيوية والدولية القادمة.

رياضة محبوبة

واعربت السيدة نائلة بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العمانية لرياضة الصم بنادي الامل عن سعادتها لانطلاقة هذه المسابقة التي شهدت هذا التجمع النسوي الجميل في حدث رياضي استثنائي وقالت : من دواعي سروري ان اشارك حضور افتتاح دوري كرة القدم النسائية للصالات المغلقة و ان رياضة كرة القدم أصبحت من الرياضات المحبوبة لدى المجتمع العماني وبالاخص الفتيات وأصبحت أهميتها كحال باقي الرياضات الاخرى إن لم تكن أهم ونرجو لجميع الفرق التوفيق والنجاح شاكرين كل من ساهم في إنجاح فقرات هذا الافتتاح ..