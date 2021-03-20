نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح المصري في تحدي جديد امام الريال ومواجهة خاصه مع راموس في المقال التالي

عمر شويل - جدة محمد صلاح المصري في تحدي جديد امام الريال ومواجهة خاصه مع راموس يعود النجم المصري محمد صلاح مرة اخري في دوري الابطال بعد أن أسفرت القرعه عن مواجهة الريال وليفربول في الدور القادم من البطولة

محمد صلاح في مواجهه راموس

هل محمد صلاح قادر علي قبول التحدي بعد أن أثار الجمهور النار علي راموس الذي تسبب سابقاً في اصابة صلاح وعدم اكتمال المباراه ولكن هل يسمح راموس لصلاح للظهور من جديد في المباراة المنتظره للجميع

راموس صخرة دفاع الريال في مواجهة صلاح المصري

راموس الأسباني صخرة دفاع ريال مدريد يعود لصلاح المصري من جديد بعد غضب الجمهور العربي بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص فالريال قادر علي المنافسه في دوري الابطال وليفربول بعد التدني في المستوي في الدوري الانجليزي ننتظر مواجهة قوية سوف تنال اعجاب الجمهور الكروي في العالم.

هل غياب فانديك عن ليفربول في مواجهة الريال سيغير من نتيجة المباراه

منذ اصابة قلب الاسد عن دفاع ليفربول الانجليزي وهو يعاني من قلب الدفاع لعدم تجهيز بديل في مستوي الهولندي فانديك حتماً ستكون المواجهة القادمة في غاية الصعوبة بالذات في القلب الدفاعي الذي فقد قوته بعد غياب مدافعه الصلب فانديك بكل شغف ننتظر هذه المواجهة الصعبه امام الريال العائد من جديد للانتصارات في الدوري الأسباني راموس الأسباني أحذر من غضب الفرعون المصري

موعد المواجهة المرتقبه بين الريال الأسباني وليفربول الإنجليزي

لقد تم تحديد موعد المباره من اللجنه المنظمه للدوري ابطال أوروبا أن مباراة الذهاب القادمة في دوري الأبطال يوم 6 من شهر ابريل و تم تحديد موعد العوده يوم 14 من شهر ابريل علي ان من يستطيع الفوز من الفريقين في هذه المباره يصعد الي دور الاربعه