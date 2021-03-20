جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من متابعي كرة القدم السعودية عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والمسمى باسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يعد الدوري السعودي للمحترفين هو أحد أقوى الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يتمتع به الدوري من منافسة قوية بين الأندية المتسارعة على لقب الدوري السعودي كل موسم، خاصة وأن الدوري السعودي به عدد من اللاعبين من دوليين سواء في المنتخب السعودي والمنتخبات الأخرى، كما أن الدوري به نخبة كبيرة من كبار المدربين.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

ويحمل الدوري السعودي للمحترفين اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تغيير مسمى الدوري إلى هذا المسمى قبل موسمين تقريباً، ويشارك في هذا الدوري ستة عشر نادياً، ويتم إقامة مباريات بينهم بنظام الدوري من جولتين هما الذهاب والإياب حيث يتم إقامة الدوري على 30 جولة بين جميع الفرق، ومن ثم يتم حسم اللقب للفريق الذي تمكن من جمع أكبر عدد من النقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويعتلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين فريق الهلال برصيد 48 نقطة بعد أن استغل هزيمة الشباب على يد التعاون في مباراة اليوم، ويأتي فريق الشباب في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وحل فريق الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ونجح فريق التعاون في الدخول للمربع الذهبي برصيد 38 نقطة، فيما عدل النصر من مركزه ووصل إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة، وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين إلى الآن.

وبالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين نجد أن المنافسة قد وصلت إلى أشدها خلال مرور ثمانية عشر جولة، حيث نجد أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم منحصرة بين كل من: الهلال، والأهلي، والشباب، والاتحاد، حيث أن الفرق متقاربة من بعضها في عدد النقاط، كما بعد فريق النصر عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، نظراً لبدايته السيئة في دوري هذا الموسم.

الجولة الثانية عشر

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل، حيث ستبدأ الجولة بلقاء أبها أمام الفيصلي، فيما يختتم الاتحاد مباريات الجولة يوم السبت الموافق التاسع من يناير حين يستقبل ضمك على أرضه بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

الجولة الثالثة عشر الدوري السعودي للمحترفين

انتهت مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين واستطاع الشباب أن يحقق الفوز على العين بثلاثية نظيفة، فيما فاز التعاون على الفتح بهدفين لهدف، ونجح أبها في الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما فاز النصر على الرائد بهدف نظيف، وانتهت مباراة الأهلي والهلال بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل ضمك مع الوحدة، فيما كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الاتفاق والباطن، وتعادل القادسية مع الفيصلي بهدفين لكل منهما.

نتائج الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

انطلقت منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الاتفاق على الرائد بثلاثة أهداف لهدفين، وحقق الاتحاد على العين الفوز بنتيجة 2-1، فيما تعادل القادسية مع الفتح بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل الشباب مع الفيصلي.

واكتسح الأهلي أبها بثلاثية نظيفة، فيما فاز ضمك على الباطن بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة فاز الهلال على التعاون، فيما كانت نهاية منافسات الجولة الرابعة عشر فاز النصر على الوحدة بنتيجة 3-1.

نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

انتهت منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين دوري محمد بن سلمان، وشهدت هذه الجولة تسجيل الأهداف في كافة المباريات، افتتحت مباريات هذه الجولة بتعادل القاسية مع أبها بهدفين لكل منهما، فيما فاز الرائد على الفتح بهدفين نظيفين، وتعادل الاتحاد مع النصر بهدف لمثله في قمة مباريات هذه الجولة، وبنفس النتيجة تعادل الهلال مع الفيصلي، فيما كان الفوز للشباب على الوحدة بنتيجة 4-2، وفاز التعاون على ضمك بنتيجة 3-1، وفاز الأهلي على الاتفاق بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة تمكن الباطن من الفوز على العين في ختام منافسات هذه الجولة.

نتائج الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

تمكن فريق الشباب من تحقيق الفوز على أبها بثلاثة أهداف لهدفين، فيما ألحق الاتفاق الخسارة بالاتحاد بهدفين دون رد، ونجح الرائد في الفوز على ضمك بأربعة أهداف لهدفين، فيما تعادل التعاون والفيصلي بدون أهداف، وكانت نتيجة هدفين لمثلهما هي نتيجة مباراتي القادسية والوحدة، والأهلي والباطن.

نتائج الجولة السابعة عشر

وفي الجولة السابعة عشر تمكن العين من الفوز على الاتفاق بهدف نظيف، وفاز أبها على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين، واستطاع الاتحاد أن يمطر الفتح بأربعة أهداف لهدف، فيما فاز النصر على التعاون بثلاثية نظيفة.

وفي مباريات يوم الجمعة نجح فريق الفيصلي من الفوز على الباطن بهدفين دون رد، وفاز الأهلي خارج أرضه على الوحدة بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، ليتمكن فريق الأهلي من التقدم لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن أنهى الجولة السابعة عشر في المركز الأول برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني، إلا أن الشباب سيواجه غداً فريق الرائد في ختام مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي

انتهت أحداث منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والمعروف باسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، واستطاع الاتفاق الفوز على أبها بنتيجة 4-1 في المباراة الافتتاحية لهذه الجولة، فيما تعادل الأهلي مع الاتحاد بهدف لكل منهما، وفاز اولحدة بأربعة أهداف لهدفين على الفيصلي، فيما تمكن الباطن من الفوز على الرائد بنتيجة 2-1، فيما خسر التعاون من القادسية بهدفين دون رد، واستطاع الفتح الفوز على العين بنتيجة 3-2، فيما أمطر الشباب مرمى النصر برباعية نظيفة، وفي ختام مباريات هذه الجولة بخسارة الهلال بهدف دون رد.

نتائج الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين

انتهت أحداث منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، واستطاع الرائد أن يفوز على أبها بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز الشباب على الأهلي، فيما تمكن التعاون من الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، وتعادل الباطن مع القادسية بهدفين لكل منهما، فيما تعادل العين مع ضمك بهدف لكل منهما، وفاز الاتفاق على الفتح بثلاثة أهداف لهدفين، فيما خسر الاتحاد على يد الفيصلي بنتيجة 3-1، وفاز النصر على الهلال بنتيجة 1-0.

نتائج الجولة الحادية والعشرين

انتهت منافسا الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وتمكن فريق الباطن الفوز على الوحدة بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز التعاون على الاتفاق، فيما خسر الأهلي من الفيصلي بنتيجة 2-1، وحافظ الشباب على الصدارة بالفوز على ضمك بنتيجة 2-1، فيما أمطر الرائد شباك العين برباعية نظيفة، وفاز الاتحاد على القادسية بنتيجة 4-1، وحقق الهلال الفوز على الفتح بنتيجة 5-2، فيما تعادل النصر مع أبها بهدفين لكل منهما.

نتائج الجولة الثالثة والعشرين

ومع افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين تمكن فريق الفتح من الفوز على الباطن بهدفين نظيفين، وتعادل القادسية مع العين بثلاثة أهداف لكل منهما، واستطاع التعاون الفوز على أبها بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز الرائد على الفيصلي، وفي قمة مباريات هذه الجولة تمكن الاتحاد من الفوز على الشباب بنتيجة 2-1.

نتائج الجولة الرابعة والعشرين الدوري السعودي للمحترفين

وفي افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين انتهت مباراة الرائد والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفاز الفتح على الأهلي بأربعة أهداف لهدف، فيما تمكن الاتفاق من الفوز على الفيصلي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز الهلال على القادسية، وعاد التعاون من مواجهته أمام الشباب بالفوز بنتيجة 3-1، فيما تمكن النصر من الفوز على الباطن بسباعية نظيفة في مباراة تعد هي الأكبر نتيجة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.