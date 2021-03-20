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عمر شويل - جدة يبحث العديد من محبي وعشاق كرة القدم السعودية عن ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين من آن لآخر، وذلك بعد انتهاء مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتغير جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين من جولة إلى أخرى خاصة وأن هذا الموسم تشتعل المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي بين العديد من اللاعبين.

ومن المعروف أن الدوري السعودي للمحترفين يزخر بتواجد العديد من النجوم في مختلف المراكز ومختلف أندية الدوري إذ أنه يعد الدوري الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لقوة المنافسة بين الأندية على لقب الدوري كل موسم، بالإضافة إلى تواجد العديد من اللاعبين الذين كانوا متواجدين في الأندية الأوروبية، ويشاركون مع منتخبات بلادهم، كما أن إقامة مباريات الدوري السعودي بصفة منتظمة أكسب الدوري متابعة كبرى من محبي كرة القدم العربية، ولاسيما داخل المملكة العربية السعودية.

هدافي الدوري السعودي للمحترفين

والمنافسة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لاتقتصر فقط على المنافسة بين الأندية على اللقب، بل أن هناك منافسة قوية وشرسة بين العديد من اللاعبين للحصول على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين 2021، خاصة في ظل تواجد العديد من النجوم في مختلف الأندية السعودية.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

وبعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لايزال الفرنسي بافيمتيمبي غوميز مهاجم فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، المهاجم الفرنسي استطاع أن يسجل ثمانية عشر هدفاً في الدوري هذا الموسم مع فريق الهلال، فيما يلاحقه العديد من اللاعبين في مختلف الأندية وعلى رأسهم الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن، والسويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها، والبرازيلي رومارينهو مهاجم فريق الاتحاد ولكل منهم حتى الآن 15 هدفاً، وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.