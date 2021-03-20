موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة في كأس الاتحاد الانجليزي

تختتم مباريات الدور ربع النهائي في كاس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد 21 مارس 2021 بإقامة مباراة قوية استضاف فيها تشيلسي على ملعبه فريق شيفيلد يونايتد، قبل إقامة موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تأمل الفرق الأربعة في تحقيق فوز يقودها للدور نصف النهائي، للحاق بفريق ساوثهامبتون الذي كان أول المتأهلين لذلك الدو، بعد تغلبه على بورنموث خارج ملعبه بثلاثية دون رد، وفريق مانشستر سيتي الذي تخطى فريق إيفرتون على ملعبه جوديسون بارك بهدفين دون رد ليلحق بساوثهامبتون لقبل النهائي.

مانشستر يونايتد في مهمة صعبة خارج الديار ضد ليستر سيتي ساعيا لتحقيق فوز يؤهله للدور نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يأمل لمواصلة مشواره الناجح في البطولة نحو النهائي، بعد أن ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور قبل النهائي بالخسارة ضد مانشستر سيتي بهدفين دون رد، بينما في كأس الاتحاد تمكن الشياطين الحمر من بلوغ ربع النهائي بعد أن تخطوا ثلاث أدوار في البطولة بداية من الدور الثالث حين أطاح بفريق واتفورد بالفوز بهدف دون رد سجله مكتموميناي، ليتأهل لملاقاة ليفربول، وتخطاه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهما صلاح، بينما أهداف اليونايتد سجلها برونو فيرنانديز، جرينوود، وراشفود، ليتأهل لملاقاة فريق وست هام في دور الستة عشر، وتمكن من تخطيه بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، لتمتد للأشواط الإضافية التي شهدت تحقيق المانيو الفوز بهدف نظيف سجله مكتمويناي.

ليستر سيتي يأمل في تخطي المان يونايتد ومواصلة مشواره في البطولة التي التقى فيها مع ستوك سيتي في أولى مبارياته، وتمكن من تحقيق الفوز برباعية دون رد، ليتأهل لملاقاة برينتفورد وتمكن من تخطيه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة فريق برايتون، وتمكن من تحقيق انتصار ثمين ضده بهدف دون رد سجله إيهاناتشو المتألق مؤخرا مع الثعالب، حيث قاد فريقه لفوز كاسح في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق شيفيلد يونايتد على ملعبه في الجولة الـ 28 من البريمرليج، وحقق الفوز بخماسية دون رد، تكفل إيهاناتشو هاتريك منها بالإضافة لهدفين عن طريق بيرير، وأماديو “هدف عكسي”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم

7:00 توقيت مصر، السودان، وفلسطين.

8:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، والكويت.

9:00 توقيت الإمارات، وعمان.

6:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة اليونايتد ضد ليستر سيتي