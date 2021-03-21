موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد بالدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة المجانية

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم فريق برشلونة مع ريال سوسيداد، في إطار الأسبوع 28 من الدوري الإسباني، في المباراة التي يسعى من خلالها فريق برشلونة من تحقيق فوز لمواصلة ملاحقة ثنائي القمة وتصدر جدول ترتيب الليجا، وكذلك اقتناص فوز يرفع من معنويات الفريق بعد النتائج السيئة بدوري أبطال أوروبا في الأسابيع الماضية.

يدخل البارسا مبارة اليوم برصيد 59 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وأما ريال سوسيداد فيحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

ويعتمد البارسا بشكل أساسي على معجزة الكرة في الوقت الحالي ليونيل ميسي، هداف الدوري الفريق الإسباني في المواسم الماضية، والهداف الأول للبارسا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولمحبي فريقي البارسا برشلونة، ننشر موعد وتردد القنوات الناقلة لمباريات الفريق بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا 2021، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، على العديد من الأقمار، التي من السهل التقاطها في الوطن العربي، عن طريق البث المفتوح المجاني وبدون تشفير، وذلك بعد احتكار قناة بين سبورت نقل الدوري الإسباني والعديد من الدوريات والبطولات الكبرى.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد اليوم

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد الاحد الموافق 21 مارس تقام عند الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 23.00 بتوقيت مكة المكرمة، فى المباراة المقامة على ملعب انويتا.

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة برشلونة ووريال سوسيداد، المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق عصام الشوالي.

ومباراة برشلونة وريال سوسييداد منقولة أيضاً على قناة IRIB TV 3 الإيرانية، المفتوحة على القمر Intelsat 902 62 شرقا، تردد 11555 عمودى، ومعدل الترميز 30000.

وقناة TV Varzish على القمر ياه سات ، على التردد 12548، ومعدل الترميز 27500 واستقطاب القناة أفقي.

وقناة Idman Azerbaycan على القمر Europe*Star 1 على المدار 45 شرق، على التردد 11175 h، ومعدل ترميز القناة 27500.

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