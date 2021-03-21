قدامى لاعبي السويق يواصلون برامجهم الهادفة

تتواصل مبادرات قدامى لاعبي نادي السويق بشكل إسبوعي ، حيث تم تخصيص يوم الجمعة من كل إسبوع لتنفيذ برنامج يتم السير عليه في الفترة القادمة ، وينقسم البرنامج إلى قسمين الأول إقامة مباراة ودية مع أحد الفرق الأهلية بالولاية في فئة قدامى اللاعبين أو مع أحد الأندية بالسلطنة ، فيما تخصص الجمعه التي تليها في زيارة لمنزل شخصية من الشخصيات الرياضية بالسويق والتي ساهمت بشكل كبير في إثراء كرة القدم بالنادي بدءا من الستينات ، وذلك نظير الجهد الذي بذلته هذه الشخصيات في رفعة كرة القدم بنادي السويق أولا وبالسلطنة ثانيا ، وكذلك الوقوف على حالتهم الصحية بعد فترة طويلة من الغياب .
الجدير بالذكر ، بأن قدامى لاعبي نادي السويق خاضوا حتى الآن ثلاث مباريات ودية ، الأولى أمام فريق المنتصر وانتهت بفوز قدامى النادي بنتيجة 8/1 ، أما اللقاء الثاني فكان أمام فريق الغليلة لقدامى اللاعبين وإنتهى اللقاء بفوز قدامى السويق بنتيجة 3/صفر واللقاء الأخير أقيم مساء الجمعه الماضي مع فريق الجنز وإنتهى بفوز قدامى السويق 2/صفر ، كما قام عدد من قدامى لاعبي نادي السويق بزيارة الكابتن غابش بن مبارك السعدي أحد مؤسسي كرة القدم بالسويق والمدرب السابق للنادي كذلك في منزله ، وزيارة أخرى للكابتن راشد بن زامط المغيزوي والذي يعد واحدا من لاعبي السويق لسنوات طويلة ، وذلك من أجل الاطمئنان على صحتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم والاعتراف بفضلهم على هذا الجيل الذي يعد من أمتع الأجيال التي مرت على نادي السويق حتى الآن .
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