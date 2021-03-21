لوف يشيد بفليك

برلين ـ د. ب. أ:أشاد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بمساعده السابق هانزي فليك الذي قاد بايرن ميونيخ للتتويج بستة ألقاب في الموسم الماضي، لكن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى 2023. وقال لوف في تصريحات للإذاعة البافارية “قد نتفق جميعا على أن هانزي لديه قدرات عالية على قيادة اللاعبين الكبار”.وأشار إلى أن هناك فرصة أمام باقي المرشحين لكنه لن يكشف عن مرشحه المفضل بشكل علني. وأضاف “القرار لا يرجع لي ، سأبقى محايدا ، على الأقل على المستوى العلني وأيضا لأن هانزي مرتبط بعقد ، إنه وضع مختلف”.وأكد “الاتحاد الألماني لكرة القدم ومديره أوليفر بيرهوف سيتخذ القرار الأنسب للفريق”.وأوضح فليك أنه “من الرائع الاستماع إلى إشادة لوف” بعد فوز بايرن على شتوتجارت بأربعة أهداف دون رد ، لكن لم يتغير أي شيء بالنسبة لوضعه، حيث يصب كامل تركيزه على مسيرته مع النادي البافاري.

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