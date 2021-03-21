تواصل منافسات البطولة الكروية الرباعيــة بإزكي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري : تواصلت للأسبوع الثاني منافسات البطولة الرباعية لكرة القدم بولاية إزكي والتي تضم فرق إزكي جرنان والعين وشباب ازكي وزكيت ، حيث انتهت الجولة الأولى بالتعادل وكسب كل فريق نقطة واحدة ، أما الجولة الثانية فقد شهدت حالتي فوز بعد أن تمكن فريق ازكي جرنان على ملعبه بقيادة المدرب خليفة الرقيشي من تحقيق الفوز على فريق زكيت بهدف يتيم سجله أفضل لاعب في المباراة سالم بن يحيى العزري ليرفع فريق إزكي جرنان رصيده إلى 4 نقاط ، وفي اللقاء الثاني تراجع مستوى فريق العين مما سهل على فريق شباب ازكي الفوز بنتيجة هدفين سجلهما سليمان الدرمكي ومحمد الدرمكي ، حيث استطاع مدرب فريق شباب إزكي دريب الخلاسي المحافظة على نتيجة المباراة لضمان تحقيق الفوز وكسب ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وحصل على جائزة أفضل لاعب محمد الدرمكــي .

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