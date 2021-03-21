مدريد ـ د. ب. أ:أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم تعجبه إزاء عدم استدعاء كريم بنزيمة نجم الفريق للمشاركة مع المنتخب الفرنسي، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو 3 / 1 امس الاول في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني. وسجل بنزيمة ثنائية لريال مدريد خلال الشوط الأول وصنع الهدف الثالث الذي سجله ماركو أسينسيو في الثواني الأخيرة من المباراة أمام سيلتا فيجو، ليرفع بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد، ولدى سؤال زيدان عقب المباراة عن سبب عدم عودة بنزيمة إلى صفوف المنتخب الفرنسي رغم تألقه، أبدى زيدان تعجبه وعدم فهمه لهذا الأمر، وقال زيدان :”كيف يمكننا فهم عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي؟ الكثيرون لا يفهمون ذلك.”

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيدان يبدي تعجبه إزاء عدم استدعاء بنزيمة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.