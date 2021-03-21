استئناف بطولة المركز الترفيهي السادسة لكرة القدم بمنح

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

استؤنفت بملعب نادي البشائر فرع ولاية منح بطولة المركز الترفيهي السادسة لكرة القدم التي توقفت لمدة عام كامل جراء جائحة كورونا والتي يشارك فيها 6 فرق رياضية من ولاية منح ، ففي اللقاء الأول تمكن فريق العربي من الصعود للمركز الثاني برصيد 8 نقاط إثر فوزه على المحيول بهدفين نظيفين أحرزهما عبدالله جعروف من ركلة جزاء ومحمد سعيد، بينما تراجع المحيول للمركز الرابع برصيد 6 نقاط ، وفي اللقاء الثاني حافظ التضامن على صدارته للبطولة بعد أن قاد مهاجمه محمد مصبح الهديفي فريقه للفوز على فريق النجم الساطع بهدف وحيد سجله في الوقت القاتل ليرفع التضامن رصيده للنقطة 10 بينما تجمد رصيد النجم الساطع عند النقطتين، وفي اللقاء الثالث تمكن فريق النجوم من احتلال المركز الثالث بعد فوزه على النسور بهدف وحيد من توقيع اللاعب أزهر السواقي ليرفع رصيده للنقطة 7 بينما بقي النسور بلا نقاط، هذا وسوف تختتم البطولة يوم الجمعة بلقاءين يلتقي في الأول العربي مع النجوم والثانية التضامن مع المحيول، كما تقام يوم الخميس مباراة واحدة تجمع النجم الساطع مع النسور .

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