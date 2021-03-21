نادي الخابورة يكرم الفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري : قامت إدارة نادي الخابورة واللجنة الشبابية صباح أمس الأول بتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ نظير جهودهم وعطاءاتهم المميزة في المسابقة بمستوياتها الثلاث على مستوى النادي والمحافظة وعلى مستوى السلطنة ، ورعى احتفالية التكريم التي أقيمت بمقر النادي أحمد بن سالم الحوسني أمين الصندوق وبحضور سعادة الشيخ سلطان بن حميد الحوسني رئيس مجلس الإدارة وشمل التكريم لجان التحكيم واللجنة المشرفة على المسابقة، من جانبه أشاد راشد القطيطي رئيس اللجنة الشبابية بنادي الخابورة بجهود أعضاء اللجنة الشبابية ولجان التحكيم والتنظيم وفرق العمل وثمن مبادرة إدارة النادي بإقامة احتفالية التكريم وسط إجراءات احترازية ووقائية وهنأ الفائزون وقدم الشكر للمشاركين في فروع المسابقة المختلفة .

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