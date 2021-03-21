مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية واستعراض المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية اجتماعه الأول لهذا العام صباح أمس بمبنى اللجنة برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي وحضور كافة الأعضاء، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.

في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء شاكرًا لهم تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع ومعربًا عن تطلعاته للعام الجديد 2021م وأمله بعودة الحياة إلى طبيعتها والانتهاء من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع العام الماضي، وآثارها الكبيرة على الرياضة على وجه الخصوص وما ترتب عليها من تأجيل أو إلغاء عدد من البطولات والدورات والفعاليات الرياضية.

بعد ذلك استعرض الحضور جدول أعمال الاجتماع، حيث تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والأخير لعام 2020م، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الذي عقد بتاريخ 24 ديسمبر 2020م، بالإضافة إلى استعراض محاضر اجتماعات اللجان المساعدة لمجلس الإدارة لعام 2020م والتقارير الختامية لها.

وقد اتفق المجلس على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العُمانية لعام 2021م ليُعقد بتاريخ 22 أبريل 2021م،كما تم استعراض البند الخاص بمشاركة السلطنة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين المقرر إقامتها في بكين خلال الفترة (4 – 20 فبراير 2022م)، وتم الاتفاق على إحالة الموضوع للجنة التخطيط والمتابعة للتنسيق مع الاتحادات واللجان الرياضية التي ترغب المشاركة في الدورة ومناقشة برامج إعداد منتخباتها الوطنية ومدى جاهزيتها.

هذا واستعرض الحضور المذكرة الخاصة بطلب اعتماد الأكاديمية الأولمبية العُمانية كمركز تدريب لإقامة الدورات المعتمدة وأخذ الجميع العلم بالخطوات التي سيتم العمل بها في هذا الشأن، وكذلك اعتمد المجلس أجندة الأكاديمية للعام 2021م، حيث سيتم تنظيم 10 دورات تدريبية متنوعة في التسويق والقانون الرياضي والحوكمة والتدريب الرياضي وأسس البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية.

واختتم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية بمناقشة العديد من المواضيع المدرجة في بند ما يستجد من أعمال.