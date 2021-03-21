بدء وصول الوفود المشاركة فـي التصفيات الآسيوية النهائية للإبحار المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021

- تقام بالمدينة الرياضية بالمصنعة وسط إجراءات احترازية صارمة

- فريق عُمان للإبحار الأولمبي لفئة قوارب 49 يواصل تدريباته المكثفة بآمال الوصول إلى الأولمبياد

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

■■ بدأت الوفود المشاركة في التصفيات الآسيوية النهائية للابحار الشراعي لفئة قوارب 49 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 في التوافد على المدينة الرياضية بالمصنعة، والتي سوف تستضيف الحدث الآسيوي الهام خلال الفترة من 1 وحتى 8 ابريل القادم بمشاركة 150 بحارا يمثلون 24 دولة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تأثيرات انتشار جائحة كورونا على استضافة السلطنة ممثلة في مؤسسة عمان للإبحار للتصفيات الآسيوية وفق البروتوكول الطبي الصارم والذي سيتم تطبيقة خلال التصفيات.■■

حيث سيخضع المشاركون في التصفيات إلى حجر مؤسسي قبل الدخول في البطولة، كما سيتم كذلك فرض العديد من الاجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الفعاليات، بحيث لن يسمح بالدخول أو الخروج لأي شخص من المدينة الرياضية خلال فترة البطولة سواء من المشاركين أوالمنظمين . وكان من المفترض أن تقام التصفيات النهائية في العاصمة الاماراتية ابوظبي في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت خلال الفترة من 14-21 فبراير الماضي ولكن الاتحاد الدولي للشراع قرر تأجيل التصفيات في تلك الفترة بسبب الظروف الصحية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا “ كوفيد ـ 19 “ وتم اسناد مهمة الاستضافة الى السلطنة ممثلة في مؤسسة عمان للابحار والتي تتمتع بخبرة كبيرة كونها استضافت العديد من البطولات المحلية والآسيوية والدولية ونالت على أثرها اشادة من قبل الاتحاد الدولي للابحار الشراعي والعديد من الجهات الاخرى .

الفريق الاولمبي

يواصل فريق عُمان للإبحار الأولمبي لفئة قوارب 49 حاليا تدريباته المكثفة بالمدينة الرياضية استعدادا للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الاولمبيبة طوكيو 2021 وتدخل عمان للابحار بفريقين في التصفيات، حيث يتكون الفريق الاول من البحّارين مصعب الهادي ووليد الكندي، والفريق الثاني من البحارين عبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، حيث يطمح بحارو السلطنة للوصول الى أولمبياد طوكيو تتويجا لمرحلة الاعداد الطويلة التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك البحّارة الأولمبيون خلال الفترة الماضية في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات، حيث كانت اخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونج الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث خلُصت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان، جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبياد على مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية على رأسها هونج كونج وتايلندا. وكانت مؤسسة عُمان للإبحار قد وضعت هدفها من أجل الوصول لأولمبياد طوكيو 2021 بتأهيل البحّارة الأربعة مصعب الهادي ووليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني عبر المشاركة بقوارب 49 الشراعية. وبعد دورة الألعاب الأولمبية في اليابان سيعود الفريق لخوض منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا 2021 بالمدينة الرياضية بالمصنعة، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام 2021 حيث تُعد البطولة بمثابة المحطة الأولى في الرحلة نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.