المنتخب الوطني يعلن مشاركتة في كأس العرب في قطر ٢٠٢١ م وموعد مباريات المنتخب مع كينيا

صرحت اللجنة العليا لاتحاد الكرة مشاركة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري فى بطولة كأس العرب والتي من المقرر إقامتها بمشاركة اثنين وعشرون منتخبا عربياً فى دولة قطر بحلول شهر ديسمبر المقبل ٢٠٢١ م، وقد أرسل اتحاد الكرة موافقة رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمشاركة المنتخب الأول المصري في البطولة التى ستقام استعداداً لمونديال ٢٠٢٢ م والذي سيقام بالدوحة، وعلي الصعيد الآخر يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اصطحاب جميع اللاعبين الذين تم الاتفاق عليهم الاختيار الانتقال لمعسكر شهر مارس الجاري في مدينة نيروبى لخوض المباراة الأولى أمام منتخب كينيا يوم الخامس والعشرون من شهر مارس الجاري مع مراعاه تحسباً لأي إصابات تقع بين اللاعبين فى أي وقت فى ظل حالة الإجهاد التي تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز الذي لقي مواجهات شرسة في شتي المشاركات.

موعد مباراة المنتخب مع كينيا وجزر القمر

وبسبب مسحة كورونا تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفني التي سيجريها الفراعنة في كينيا فور الوصول ما يهدد أي لاعب بالاستبعاد لذا يفكر الجهاز الفني جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا في الخامس والعشرون من الشهر الجاري وسوف يخضع لاعبو المنتخب الوطنىي الأول بقيادة حسام البدري لمسحة فيروس كورونا اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرون من شهر مارس قبل خوض المران الأول باستاد القاهرة استعداداً لمباراتىّ كينيا في الخامس والعشرون وجزر القمر في التاسع والعشرون من شهر مارس الجاري وسوف يبدأ المنتخب الوطنى معسكره المغلق اليوم الأحد ويؤدى فريقنا تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفره على متن طائرتة الخاصة يوم الثالث والعشرون من الشهر الجارى.

قائمة المنتخب الوطني لمواجهة كينيا وجزر القمر

وقد تم اختيار القائمة من ناحية المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام البدري وقد تضمنت القائمة الاسماء التالية:

محمد الشناوى – محمود عبدالرحيم جنش – محمد بسام – عامر عامر – محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف – أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور – ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية – طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح – محمود تريزيجيه – محمد فاروق – أحمد زيزو – إسلام عيسي – مصطفى فتحى – مجدى قفشة – مصطفى محمد – حسام حسن – أحمد ياسر ريان – ومحمد شريف .