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حفاظ الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الأسبوع 24 من دوري المحترفين السعودي، وقد أسفرت نتائج مباريات هذا الأسبوع عن تعادل الرائد مع الاتحاد بهدف لكل منهما، كما فاز الفتح على الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز الاتفاق على الفيصلي بهدف نظيف، بينما فاز التعاون على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتمكن الهلال من الفوز على القادرسية بهدف نظيف، وفاز النصر على الباطن بسبعة أهداف نظيفة، وفاز ضمك على أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفاز العين على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة. نتائج مباريات الأسبوع 24 من دوري المحترفين السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي بهد نتائج الأسبوع 24 الهلال الأول برصيد 48 نقطة. الشباب الثاني برصيد 45 نقطة. الاتحاد الثالث برصيد 42 نقطة. التعاون الرابع برصيد 38 نقطة. النصر الخامس برصيد 36 نقطة. الاتفاق السادس برصيد 35 نقطة. الأهلي السابع برصيد 35 نقطة. القادسية الثامن برصيد 31 نقطة. الفتح التاسع برصيد 31 نقطة. أبها العاشر برصيد 31 نقطة. الفيصلي الحادي عشر برصيد 30 نقطة. الرائد الثاني عشر برصيد 29 نقطة. الباطن الثالث عشر برصيد 28 نقطة. الوحدة الرابع عشر برصيد 27 نقطة. ضمك الخامس عشر برصيد 24 نقطة. العين السادس عشر برصيد 20 نقطة. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج الجولة 24 مواعيد مباريات الجولة 25 من دوري المحترفين السعودي مباراة الأهلي مع الرائد يوم الخميس 8 أبريل فى الساعة 7:50 مساءً.

مباراة التعاون مع العين يوم الجمعة 9 أبريل فى الساعة 6:00 مساءً.

مباراة ضمك مع النصر يوم الجمعة 9 أبريل فى الساعة 6:05 مساءً.

مباراة الاتحاد مع الهلال يوم الجمعة 9 أبريل الساعة 7:50 مساءً.

مباراة الباطن مع الشباب يوم السبت 10 أبريل فى الساعة 6:05 مساءً.

مباراة الفيصلى مع الفتح يوم السبت 10 أبريل السعة 5:55 مساءً.

مباراة الاتفاق مع القادسية يوم السبت 10 أبريل الساعة 7:15 مساءً. الوسوم عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج الأسبوع 24 الهلال يتصدر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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