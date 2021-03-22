نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يعلق على طرد حجازي في مباراة اتحاد جدة والرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة علق عبد الرحمن الزيد الخبير التحكيمي بقنوات السعودية الرياضية على واقعة طرد حجازي مدافع اتحاد جدة أمام فريق الرائد في وقت مبكر للغاية في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وذلك بعد إعاقته لانطلاقة عبدالله المقرن الذي مر بسرعته في اتجاه المرمى وكاد أن ينفرد بحارس الاتحاد، ولكن تدخل حجازي باستخدام يده بشكل قوي لإعاقة اللاعب مما جلعه يسقط أرضاً قبل منطقة جزاء النمور بأمتار قليلة، وأثارت اللقطة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم محبي ومتابعي الدوري السعودي بين مؤيد ومعارض لقرار حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء، وعلى الرغم من الطرد المبكر لحجازي إلا أن الاتحاد تمكن من افتتاح التسجيل أولا في الدقيقة 64، ولكن سرعان ما عاد الرائد لتعديل النتيجة بعد مرور 5 دقائق فقط مستغلاً النقص العددي للاتحاد.

تعليق الزيد على طرد حجازي

آثار طرد مدافع نادي الاتحاد أحمد حجازي موجة من الاعتراضات، وذلك بسبب حدة القرار الذي اتخذه حكم المباراة ضد حجازي على حد قول بعض مشجعي الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي موضحين أن الحكم كان قاسياً ومتسرعاً في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، فكان من الممكن أن يكتفي بالإنذار فقط لعدم وجود عرقلة من الخلف أو شد واضح في لقطة المخالفة التي ارتكبها حجازي مع عبدالله المقرن.

وأكد الزيد في فقرة تحليل الحالات التحكيمية على قنوات السعودية الرياضية، صحة قرار حكم مباراة الاتحاد والرائد بطرد حجازي بعد تدخله الواضح باليد لإيقاف المقرن الذي انطلق بسرعته في اتجاه مرمى الاتحاد، وأشار الزيد إلى أن هناك أربعة معايير أو أسباب بناءً عليهم يستحق المدافع المصري البطاقة الحمراء وهم:

أن الكرة تحت سيطرة عبد الله المقرن. الاتجاه العام للهجمة هو مرمى الاتحاد. المسافة قريبة بين مكان وقوع المخالفة وبين مرمى الاتحاد حوال 20 أو 25 ياردة. كلا من مدافعي الاتحاد مبتعدين عن الكرة.

وأضاف الزيد أن هذه معايير فرصة هدف مؤكد، وبالتالي بعد سقوط المقرن كان قرار الحكم صحيح بإشهار البطاقة الحمراء.

وفي ذات السياق أصاب جماهير الاتحاد حالة من الإحباط والصدمة بعد طرد حجازي لإنه سيترتب عليه غياب المدافع المصري عن مباراة الاتحاد والهلال القادمة في كلاسيكو القمة في الجولة ال25 من مسابقة الدوري السعودي حيث يعد حجازي أحد العناصر الهامة بالنسبة للفريق وخاصةً خط دفاع النمور، وسوف يشكل غيابه عن مباراة الاتحاد القادمة أزمة كبير بالنسبة للمدير الفني “فابيو كاريلي” الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في مباريات العميد.