نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم “1-0” وترتيب الدوري الأسباني الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة استضاف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس اليوم الأحد 21 مارس 2021 في الجولة الثامنة والعشرين من الدروي الأسباني الذي شهد بالأمس مباريات قوية في نفس الجولة بالأمس شهدت في أهمها مباراة جمعت ريال مدريد خارج ملعبه أمام سيلتا فيغو، وتمكن الميرنجي من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليقتنص ثلاث نقاط هامة متواجدا في المركز الثاني مؤقتا، لحين إقامة موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد بعد انتهاء مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس التي انتهت بفوز ثمين للهنود الحمر بهدف دون رد سجله هداف الفريق سواريز بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة يحافظ بها على صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن الريال، وفارق سبع نقاط “مؤقتا” عن برشلونة.

أتلتيكو مدريد استضاف ألافيس في مباراة عنق الزجاجة لسيميوني ورفاقه الذين تمكنوا من وضع حد للنتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، بعد أن تلقى الخسارة أمام الفريق اللندني في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج بهدفين دون رد، ليفشل في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ويودع التشامبيونزليج من دور الستة عشر، بينما في الدوري الأسباني فالفريق لم يتمكن من تحقيق انتصارين على التوالي في المباريات الثمانية الأخيرة في الليغا، حيث يتبع كل انتصار بتعادل في المباراة التالية، أو الخسارة في بعض الأحيان كما حدث ضد ليفانتي بخسارته بهدفين دون رد، وكاد الروخيبلانكوس يتلقوا هدف ضد ألافيس قبل أن يضيع ماتو ركلة جزاء لفريقه قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

رفاق سيميوني بذلك الفوز تمكنوا من في تكرار انتصارهم ضد ألافيس كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة السابعة عشر،، وانتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل كلا من لورنتي، وسورايز هدفا الهنود الحمر، بينما سجل فيليبي بالخطأ في مرمى أوبلاك الهدف الوحيد لديبورتيفو ألافيس الذي واصل الابتعاد عن مسار الانتصارات من جديد للجولة السادسة على التوالي، حيث تلقى الخسارة في أربع مباريات على التوالي، قبل تعادله في الجولة الماضية على ملعبه ضد قادش بهدف لكل فريق، وخسارته اليوم ليواصل فقدان النقاط، ويتجمد رصيده عند 23 نقطة يتواجد بها في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الليغا.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم

أتلتيكو مدريد 1-0 ديبورتيفو ألافيس.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف أول لفريق أتلتيكو مدريد عن طريق سواريز في الدقيقة 54.

ركلة جزاء لفريق ألافيس في الدقيقة 86.

ماتو يضيع ركلة الجزاء.

نهاية المباراة بفوز ثمين لأتلتيكو بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الأسباني الآن

جدول ترتيب الليغا حاليا بعد فوز أتلتيكو مدريد ضد الافيس، وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد المقامة في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

تشكيلة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس الرسمية

تشكيل فريق أتلتيكو مدريد ضد ألافيس الرسمية:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تربيير، هيرموسو، سافيتش، وخمينيز.

خط الوسط: كاراسكو، كوكي، ولورنتي.

خط الهجوم: ليمار، كوريا، وسواريز.

دكة الاحتياط: جربيتش، لودي، فيليبي، فرسالجكو، هيريرا، ساؤول، كوندوجبيا، فيتولو، توريرا، وموسى ديمبيلي.

تشكيل فريق ألافيس الرسمي ضد أتلتيكو: