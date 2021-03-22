ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب أنويتا مباراة برشلونة ضد سوسيداد اليوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الأسباني الذي شهد مباريات أخرى قوية في نفس الجولة لعب في أهمها متصدر الترتيب فريق أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو مع فريق ديبورتيفو ألافيس، وحقق رفاق سيميوني فوز ثمين بهدف دون رد سجله سواريز ليقتنص للروخيبلانكوس ثلاث نقاط هامة يحافظ بها على صدارة الترتيب، بينما بالأمس التقى فريق ريال مدريد مع سيلتا فيغو، وتمكن حامل اللقب من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتا، لحين إقامة موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة في مهمة صعبة خارج الديار ضد سوسيداد ساعيا لتحقيق الفوز، وتكرار انتصاره في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الجولة التاسعة عشر، وتمكن فيها الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز بهدفين سجلهما دي يونج، وجوردي ألبا مقابل هدف سجله ويليان خوسيه، ليواصل تفوقه على فريق سوسيداد بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي أمامه، وانتصاره الثامن ضد سوسيداد في المباريات العشر الأخيرة التي جمعت الفريقين في كافة البطولات، وتمكن فيها سوسيداد من تحقيق فوز وحيد، وانتهت مباراة وحيدة بينهما بالتعادل، ويدخل الفريق الكتالوني المباراة منتشيا بتمكنه من تحقيق فوز عريض ضد هويسكا في آخر مبارياته بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة سجل فيها أهداف البلوغرانا كلا من ميسي “هدفين”، مينجوزا، وجريزمان.

ريال سوسيداد يأمل في تحقيق فوز ضد الفريق الكتالوني يعود به للانتصارات من جديد بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته ضد غرناطة خارج ملعبه بهدف دون رد، ليفقد ثلاث نقاط هامة ويتجمد رصيده عند 45 نقطة جمعها سوسيداد من خوض 27 مباراة، حقق فيها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وخسر ست مباريات، والفريق يأمل في إنهاء الموسم متواجدا في مركز يؤهله للمشاركة الأوروبية الموسم الجديد، بعد أن انتهى مشواره هذا الموسم بعد خسارته ضد مانشستر يونايتد في دور الـ 32 برباعية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد الآن

برشلونة 4-0 وريال سوسيداد “الشوط الثاني جاري الآن”.

هدف كتالوني أول في المباراة عن طريق جريزمان في الدقيقة 37.

هدف ثاني لفريق برشلونة عن طريق ديست في الدقيقة 43.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ديست يضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 53.

هدف رابع لبرشلونة عن طري ميسي في الدقيقة 56.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد سوسيداد الرسمية

تشكيل فريق برشلونة ضد سوسيداد الرسمية:

حراسة المرمى: شتيغن.

خط الدفاع: دست، مينجوزا، لينغليت، وجوردي ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، وبيدرو لوبيز.

خط الهجوم: ديمبيلي، ميسي، وجريزمان.

دكة الاحتياط: نيتو، تيناس، أومتيتي، أراخون موريبا، فيربو، ريكي بويج، بيانيتش، ماثيوس فيرنانديز، برايثوايت، وترينكاو.

تشكيل فريق ريال سوسيداد الرسمي ضد برشلونة:

التشكيل الأساسي: ريميرو، غوروزابيل، لو نورماند، زوبيليد، غيفارا، زوبيميندي، مورينو، أويارزبال، ميركيلانز، بورتوغيز، وإيساك.

دكة الاحتياط: ماريرو، سنان، إيارميندي، عدنان يانوزاي، بارينتشا، كارلوس فيرنانديز، روبيرتو لوبيز، وباوتيستا.

ترتيب الدوري الأسباني الآن

جدول ترتيب الليغا الآن قبل بداية مباراة برشلونة ضد سوسيداد، وبعد انتهاء باقي مباريات الجولة الثامنة والعشرين، والتي شهدت في أهمها فوز أتلتيكو مدريد ضد ألافيس بهدف دون رد.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، وقطر.

10:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

9:00 توقيت تونس، والمغرب.

00:00 توقيت عمان، والامارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سوسيداد