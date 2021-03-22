عبدالله الحارثي: جهود كبيرة من مجلس الإدارة لتهيئة الفريق قبل استكمال دورينا

أكد على أهمية المرحلة القادمة في مسيرة أصفر الباطنة

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي السويق استعداداته لخوض ما تبقى من منافسات دوري الاضواء والمنافسة على المراكز المتقدمة بقيادة مدربه العراقي حكيم شاكر ، حيث طوى الفريق الاصفر صفحة الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق في نهائي الكأس الغالية أمام ظفار (1/5) والتي ألقت بظلالها على كافة المنتسبين للقلعة الصفراء ، ويسعى مجلس ادارة نادي السويق أن يصل بالفريق إلى جاهزيته التامة قبل صافرة الرابع من إبريل القادم إن شاء الله تعالى ، حيث يخوض السويق مواجهته القادمة أمام نظيره الاتحاد باستاد السعادة في الجولة الحادية عشرة لدورينا إن شاء الله تعالى .

من جانبه ، قال عبدالله الحارثي مدير الفريق الكروي الأول بنادي السويق عن تحضيرات فريقه للمرحلة القادمة من دورينا : في البداية نتقدم بالاعتذار لكافة جماهير القلعة الصفراء على النتيجة التي آلت إليها مباراة نهائي الكأس الغالية أمام ظفار ، وهي نتيجة لا ترضي طموحات محبي السويق ولاعبيه ونأمل أن نقدم المستوى المأمول في منافسات الدوري حتى نتمكن من تعويض ما فاتنا في أمسية الكأس الغالية ، لا يخفى على الجميع أن الفريق خلد للراحة لمدة (5) أيام بعد المباراة النهائية ، قبل أن نعاود التحضيرات من خلال التدريبات اليومية على ملعب النادي بحضور بعض اللاعبين بقيادة العراقي حكيم شاكر وجهازه المعاون ، التدريب الأول لم يكن الحضور بالشكل المطلوب بعد أن تعرض الفريق لعدة عوامل بعد المباراة النهائية منها ظهور أعراض كورونا على بعض اللاعبين وبلغ عددهم (7) لاعبين ، بالاضافة إلى وجود (4) لاعبين في المنتخبات الوطنية ياسين الشيادي وعصام الصبحي (المنتخب الأول) ويوسف المالكي وعبدالله البلوشي (المنتخب الأولمبي) ، بالاضافة إلى غياب محمود المشيفري وخليل العلوي لالتحاقهم بفرقهم بجهة عملهم وخوض منافسات داخلية في هذه الفترة ، التدريبات لم تتوقف بل تواصلت باللاعبين المتواجدين مع عودة البعض تدريجيا بعد فترة الحجر المؤسسي الذي خضع له اللاعبون الذين ظهرت عليهم أعراض كورونا ، لعبنا تجربتين وديتين وهي عبارة عن تقسيمة مع فريقين أهليين تابعين للنادي ( ضيان والبداية ) ، ساعدت المدرب في الوقوف على بعض النقاط التي أراد الوقوف عليها ومعالجتها تدريجيا من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة في نهاية المطاف .

تجارب أخرى

وعن المرحلة القادمة في استعدادات الفريق ، قال الحارثي : الفترة القادمة من استعدادات الفريق خوض (3) تجارب ودية أولها مساء اليوم أمام صحم وأخرى أمام مسقط يوم الجمعة القادم والتجربة الأخيرة أمام نادي عمان بتاريخ 29 ، وعن انتدابات الفريق للمرحلة القادمة أجاب الحارثي : الجهاز الفني أعطى الضوء الأخضر للاستغناء عن البرازيلي باربوزا والمهاجم إيتور ، لدينا حاليا عدد من اللاعبين الأجانب للتجربة نأمل أن يظهروا بمستوى جيد حتى يتم الاستعانة بهم في المرحلة القادمة بديلين عن باربوزا وإيتور ، نأمل أن يكتمل العدد في الايام القادمة ويدخل الفريق بجاهزيته التامة قبل تكملة الدوري .

وختم الحارثي حديثه : بعد عودة الفريق للتدريبات بعد الخسارة القاسية أمام ظفار تم الجلوس مع اللاعبين أكثر من مرة سواء من قبل مجلس الادارة أو الجهاز الفني وتم تهيئة اللاعبين نفسيا للخروج من تأثير الهزيمة ، مباراتنا الأولى أمام نادي الاتحاد في صلالة نأمل أن تكون خير بداية لنا وأن يعود الفريق لمستواه المعهود والمنافسة على لقب الدوري وهذا حق مشروع لكل ناد ، وأن تتكلل جهود مجلس الادارة برئاسة صاحب السمو السيد فراس بن فاتك وأعضاء مجلس الادارة بتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الموسم .