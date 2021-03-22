الحصان جبلاني للخيالة السلطانية يفوز بالمركز الأول على مضمار أبوظبي

فاز الحصان جبلاني للخيالة السلطانية ومن توليدها بالمركز الأول في منافسات الشوط الرابع شوط جبلفايا للتكافؤ الذي أقيم على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وخُصص الشوط للخيول العربية الأصيلة لمسافة (2200) متر بمشاركة (14) خيلاً تحمل تصنيفاً عالياً.

تتويج الحصان جبلاني بالمركز الأول جاء بقيادة الفارس شتوبانمازور وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي ، وحقق المركز الثاني الحصان جوالالريف لمالكه سيف المزروعي بقيادة الفارس فرنالدوجارا ، وإشراف المدرب أحمدالمحيربي ، وحصل على المركز الثالث الحصان واضح لمالكه “ياس للسباقات” بقيادة الفارس ادريديفريس ، وإشراف المدرب جيندروال ، ويعتبر هذا الشوط من الأشواط القوية في منافسات أشواط التكافؤ ، وبذلك يعد الحصان جبلاني من الخيول المبشرة بتحقيق نتائج متقدمة في سباقات الخيل.

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