منتخبنا الوطني الأولمبي يتغلب على صحار بهدفين ويواجه الرستاق غدا

استعدادا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي بتركيا كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم غدا الاربعاء مباراته الودية الثانية مع نادي الرستاق بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن معسكره الداخلي والذي يختتم يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث لعب أمس الأول مباراة ودية مع نادي صحار تفوق فيها بهدفين نظيفين سجلهما عصام المخزومي ويوسف المالكي وكانت تجربة مفيدة للجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الكرواتي داريو باسيتش ومساعده محمد العريمي من اجل التعرف على الامكانيات الفنية والبدنية للاعبين المختارين في هذا المعسكر وكذلك تعرف على نقاط الضعف والقوة في صفوف الفريق بهدف معالجتها مبكرا وتدعيمها بافضل العناصر حتى يكون المنتخب بجاهزية تامة استعدادا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في تركيا سبتمبر المقبل والتصفيات الاولمبية القادمة .

وقد ركز الجهاز الفني يوم امس في الحصة التدريبية على تصحيح الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقاء مع صحار بالاضافة الى تطبيق بعض التدريبات الخفيفة مع التركيز على اللاعبين الذين سيخوضون المباراة الودية الثانية غدا مع الرستاق من اجل اتاحة الفرصة الكاملة امام جميع اللاعبين لتجربتهم .

تابع المباراة الودية لمنتخبنا أمام صحار محسن المسروري النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم و فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي.

الجدير بالذكر أن قائمة منتخبنا الوطني الاولمبي المتواجدة في المعسكر تضم 24 لاعبا وهم :عصام المخزومي وفيصل الحارثي وأرشد العلوي ويحيى الهديفي وعوض الشحري وحسين الشحري ونجيب الشجيبي وجاسم النوبي وعيسي الناعبي وسعود الحبسي والبراء المعولي وإسلام الهنائي فهد الهاجري وإبراهيم الراجحي ويوسف المالكي وعبدالله البلوشي وهاني النعيمي ومصعب المعمري ويوسف الشيادي ومحمد البريكي ومروان آل عبدالسلام وهاني القرطوبي وقاسم آل مبارك .

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