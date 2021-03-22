ختام دورة مشرفي مؤسسات التعليم العالي لكرة الطاولة

اختتمت بمجمع السلطان قابوس ببوشر دورة التحكيم الرياضي لكرة الطاولة ، والتي أقيمت بمشاركة 20 مشرفا ومشرفة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، حيث جاءت إقامة هذه الدورة في إطار الشراكة القائمة بين اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية والاتحاد العُماني لكرة الطاولة، والتي تسعى من خلالها اللجنة لتأصيل الشراكة القائمة في تأهيل المشرفين والمشرفات في مختلف الألعاب الرياضية خصوصاً في الجوانب التحكيمية والتي تساهم بشكل كبير في نشر اللعبة وتجويد ممارستها بين طلبة وطالبات المؤسسات التعليمية.

وقد أقيمت الدورة على مدار يومين ومن خلال توفير مدربين وحكام من أعلى المستويات وذوي خبرة دولية بكافة المستجدات التحكيمية اللازمة لإدارة البطولات الرياضية داخلياً وخارجياً، وهم الحكم الدولي هشام السالمي والحكمة الدولية مريم العلوية والحكمة الدولية عائشة السعيدية وبإشراف من المشرف العام محمد الجساسي، تناولت الدورة التدريبية التفاصيل والأساسيات المتنوعة، حيث تم خلال الدورة الحديث عن ظروف اللعب ونظام اللعبة والطريقة البديلة و حقوق اللاعبين وواجباتهم وتقديم العرض الجيد للمباراة ، كما سيتم التطرق إلى سوء السلوك لدى اللاعبين وآلية النصح وإجراء العديد من التطبيقات العملية إلى جانب فتح المجال للحكام المستجدين لطرح استفساراتهم ومناقشاتهم.

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