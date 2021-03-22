فريق صور للدراجات الهوائية يسعى لخدمة المجتمع ونشر الثقافة الرياضية

صور ـ العمانية :يعدُّ فريق صور للدرَّاجات الهوائية أحد الفرق التطوعية بالولاية والذي تأسس عام 2017م تحت مظلة جمعية السرطان بمحافظة جنوب الشرقية لتحقيق جُملة من الأهداف منها خدمة المجتمع ونشر ثقافة الرياضة والتكافل بين المجتمع. وقال ناجي بن صالح الغيلاني نائب رئيس الفريق ورئيس اللجنة الإعلامية إنّ الفريق ومنذ تأسيسه يشهد تطوُّرًا ملحوظًا من خلال برامجه المتنوّعة حيث ينتسب للفريق 70 دراجا .وأضاف أنَّ فريق صور للدرّاجات الهوائية يسعى لنشر ثقافة رياضة الدرّاجات الهوائية بين فئات المجتمع بجميع المراحل العمرية، مشيرًا إلى أن الفريق يشارك في العديد من الأنشطة من بينها الحملات التوعوية الصحية ونظافة الشواطئ والأفلاج ومساندة مرضى السرطان. ولفت إلى أن الفريق يمارس إلى جانب رياضة الدرّاجات عددًا من الرياضات منها التجديف بـ”الكياك” والسباحة إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية.

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