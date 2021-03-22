اليوم سحب قرعة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة السلة

تسحب اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الاتحاد العماني لكرة السلة بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية قرعة بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة السلة الحادية عشرة، بحضور أسعد بن مبارك الحسني أمين السر العام بالاتحاد والمهندس يونس بن خميس الزدجالي رئيس لجنة المسابقات وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية ، يشارك في الدوري ٧ أندية وهي الاندية المشاركة في دوري عام السلطنة لكرة السلة وهي ( نزوى والسيب واهلي سداب والبشائر وقريات وظفار وصلالة) والتي أكدت مشاركتها في البطولة التي من المقرر انطلاق منافساتها في 15 ابريل القادم.

تقام البطولة بنظام المجموعتين يتم فيها تقسيم الأندية المشاركة الى مجموعتين تضم المجموعة الأولى أربع فرق فيما تضم المجموعة الثانية ثلاثة فرق، كما يتم تصنيف الأندية إلى مستويين، يضم المستوى الأول الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلي الرابع حسب ترتيب الدور الأول من دوري عام السلطنة الذي انتهى في 16 مارس الجاري، والمستوى الثاني يضم الأندية من الخامس إلى السابع، حيث يتم توزيع الفرق بالقرعة وفيها يتم توزيع فرق المستوى الأول لفريقين في كل مجموعة ، كما يتم توزيع فرق المستوى الثاني لفريقين في المجموعة الأولى وفريق في المجموعة الثانية ، وخصصت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جوائز درع كرة السلة لهذا العام مبلغا قدره 20 ألف ريال موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 10 آلاف ريال والثاني 6 آلاف ريال والثالث 4 آلاف ريال.