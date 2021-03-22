أسباب حل إدارة نادي النصر السعودي

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عمر شويل - جدة أسباب حل إدارة نادي النصر ، جاء سبب حل إدارة نادي النصر الذي يرئسة “صفوان السويكت” حيث أنه قام بتوقيع بعض الشيكات المصرفية ليس لها رصيد ومقابل في حساب النادي مما أدي بالنادي لمتطلبات قضائية

حيث أكد النادي أن رئيس مجلس الإدارة قد أتخذ كل هذه الإجراءات بمفردة ودون الرجوع للنادي ومن خلالها تم إسقاط عضويتة من النادي ومنعه من الترشح لرئاسة النادي لدورة إنتخابية واحدة، وحل إدارة نادي النصر جاء بسبب عدم تفعيل مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وقد تم إحلال مجلس إدارة النادي وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير الأمور لحين فتح باب الترشح لرئاسة جديدة وقد أكدت اللجنة علي أستبعاد صفوان من رئاسة النادي وتكليف عبد الله الدخيل بشكل مؤقت، وقد جاء ذلك بعد الفوز الكبير على الباطن 0_7 وقد كان ذلك أكبر إنتصار في دوري المحترفين في هذا الموسم

اسباب حل إدارة نادي النصر

أعلنت وزارة الرياضة عدة أسباب منها :

أولها عدم التعامل مع رئيس النادي “صفوان سويكت”

غياب الأعضاء بشكل كامل عن الاجتماعات

قيام صفوان بتجاوز جميع صلاحياته

أخذ صفوان قرارات فردية تتعلق بمسيرة النادي

توقيع رئيس النادي شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النصر

وزارة الرياضه :تحميل النادي أعباء مالية طائلة

وقد كان هذا الأمر يخالف مقتضي الوزارة، بالإضافة إلي عدم رد رئيس نادي النصر وتجاوبة مع خطابات الوزارة التي كانت موجهة له بشكل متكرر، وعدم دفعة بالأوراق والوثائق المبرمه منه وفق اللوائح.

متى أصبح السوكيت رئيس مجلس إدارة نادي النصر

إنتخب رئيس لمجلس إدارة نادي النصر ف “يوليو” 2019 وذلك بعد “سعود آل سويلم”

ويتمركز فريق نادي النصر علي المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 36 نقطه وذلك بفارق نقطتين فقط لاغير بعد صاحب المركز الثاني فريق(التعاون)