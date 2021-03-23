نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر وكينيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الفريق الأول لمنتخب مصر بالمران الأول تحت قيادة حسام البدري استعداداً لمباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة والتي تسعي المنتخبات علي المشاركة ونيل اللقب، كما ينتظر عشاق كرة القدم و المنتخب المصرى موعد مباراة منتخب مصر و منتخب كينيا فى التصفيات الأفريقية والتي تشهد مشاركة النجم العالمي محمد صلاح بعد غياب طويل عن المشاركة مع المنتخب وتحديداً منذ الهزيمة أمام جنوب أفريقيا فى دور السادس عشر من بطولة الأمم الأفريقية التى تم استضافتها علي أرض الوطن جمهورية مصر العربية .

موعد مباراة منتخب مصر وكينيا والقنوات الناقلة

يحل المنتخب الوطني خلال هذه المباراة ضيفًا على نظيره الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ٢٠٢٢ م وسوف يستضيف مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي والذي يتسع إلى ستون ألف متفرج لقاء منتخب الفراعنة منتخب مصر مع المنتخب المضيف المنتخب الكيني وقد تم تحديد موعد المباراة والمقرر أن تقام يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة كما أنه سوف يتم إذاعة هذه المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة وتحديدًا بي إن سبورت السابعة التي حددتها مجموعة بي إن لنقل مباريات منافسة تصفيات البطولة كأس إفريقيا .

قائمة منتخب مصر لمباراة كينيا

ويدخل المنتخب الوطني هذه المباراة متصدراً للمجموعة برصيد ثمان نقاط والتي تضم كلا من توجو – وجزر القمر – وكينيا وقد تحققت من فوزين على منتخب توجو وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر وقد جاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي – محمد صلاح – محمود عبدالرحيم جنش – محمد بسام – عامر عامر – محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف – أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدي الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور – ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية – طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح – محمود تريزيجيه – محمد فاروق – أحمد زيزو – إسلام عيسي – مصطفى فتحى – مجدى قفشة – مصطفى محمد – حسام حسن – أحمد ياسر ريان – ومحمد شريف.