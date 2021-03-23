توماس باخ يستعرض تحديات أولمبياد طوكيو أمام رؤساء اللجان الأولمبية

شارك السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية في الاجتماع الذي عُقد يوم أمس عبر الاتصال المرئي بين توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية حول العالم.

وقدّم توماس باخ، الذي تم انتخابه مؤخراً رئيساً للجنة الأولمبية الدولية لولاية ثانية، ملخصاً بآخر المستجدات والقرارات الخاصة والتي تم مناقشتها باجتماع اللجنة الأولمبية الدولية الأخير وأهمها مبادرة أطلق عليها “٢٠٢٠+٥” وهي عبارة عن “١٥ توصية” تم إقرارها لجعل الألعاب الأولمبية أكثر جاذبية للجماهير والمدن المضيفة والجهات الراعية.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021 وأبرزها تداعيات قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بعدم السماح للجماهير بالسفر إلى طوكيو لحضور منافسات البطولة وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وفي ذات السياق تم التأكيد على عدم إلزام الرياضيين المشاركين بالأولمبياد بأخذ اللقاحات، إلا أن الحصول عليها سيكون له الأثر الكبير في الحدّ من انتشار الفيروس.

وشهد الاجتماع عددا من المداخلات والاستفسارات من قبل ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية حول مختلف القضايا ذات العلاقة.

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