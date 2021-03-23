قرعة متوازنة لدرع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة السلة الحادية عشرة

أجريت بمقر الاتحاد العماني لكرة السلة بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مراسم قرعة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة السلة الحادية عشرة التي تم خلالها توزيع الفرق إلى مجموعتين متوازنتين، وذلك بحضور أسعد بن مبارك الحسني أمين السر العام بالاتحاد والمهندس يونس بن خميس الزدجالي رئيس لجنة المسابقات وأعضاء اللجنة وممثلي أندية نزوي والسيب واهلي سداب والبشائر .

وقبل إجراء مراسم القرعة قال اسعد بن مبارك الحسني أمين السر العام بالاتحاد: نلتقي لإجراء مراسم قرعة بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة السلة الحادية عشرة التي يشارك فيها ٧ أندية وهي أندية (نزوى والسيب واهلي سداب والبشائر وقريات وظفار وصلالة) حيث تقام البطولة بنظام المجموعتين يتم فيها تقسيم الأندية المشاركة الى مجموعتين تضم المجموعة الأولى أربع فرق فيما تضم المجموعة الثانية ثلاثة فرق، كما يتم تصنيف الأندية إلى مستويين، يضم المستوى الأول الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلي الرابع حسب ترتيب الدور الأول من دوري عام السلطنة الذي انتهى في 16 مارس الجاري، والمستوى الثاني يضم الأندية من الخامس إلى السابع، حيث يتم توزيع الفرق بالقرعة وفيها يتم توزيع فرق المستوى الأول لفريقين في كل مجموعة ، كما يتم توزيع فرق المستوى الثاني فريقين في المجموعة الأولى وفريق في المجموعة الثانية .

بعدها أجريت مراسم القرعة، حيث ضمت المجموعة الأولى أربعة أندية وهي ( نزوى والبشائر وصلالة وقريات ) فيما ضمت المجموعة الثانية ثلاثة أندية وهي ( السيب وأهلي سداب وظفار) حيث من المقرر انطلاق البطولة في 15 من أبريل القادم.

وتحظى البطولة بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب حيث خصصت لها جوائز مالية بلغت 20 ألف ريال موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 10 آلاف ريال والثاني 6 آلاف ريال والثالث 4 آلاف.