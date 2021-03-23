اليوم.. المنتخب الأولمبي يختبر نفسه أمام الرستاق وديا

مسقط – العمانية: يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم اليوم الأربعاء مع نادي الرستاق بملعب استاد السيب الرياضي في التجربة الثانية ضمن معسكره الداخلي الذي يقيمه بمسقط حاليًّا بعد فوزه على صحار 2 /صفر يوم الأحد الماضي.

وقدم المنتخب الوطني الأولمبي خلال التجربة الأولى أداء جيدًا طوال شوطي المباراة و أعطت الصورة المثالية لمستوى لاعبي المنتخب وما وصلوا إليه من جاهزية جيدة استعدادًا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في تركيا، التي من المقرر أن تقام في شهر سبتمبر القادم والتصفيات الآسيوية في شهر أكتوبر القادم.

ومنحت هذه التجربة المدرب الكرواتي داريو باسيتش ومساعده الوطني محمد العريمي الارتياح لقدرة اللاعبين على التأقلم مع بعضهم البعض والانسجام وسط الملعب بين الخطوط على الرغم من بعض الأخطاء الفردية التي حدثت خلال المباراة من بعض اللاعبين إلا أن الجهاز الفني قام بتصحيحها خلال الأيام الماضية من أجل الوصول إلى المستوى الفني المناسب لخوض الاستحقاقات القادمة. ويركز الجهاز الفني في المعسكر على جملة من الجوانب التكتيكية وإيجاد العديد من الخطط التي تؤهله لتقديم المستوى الأفضل مع أهمية صناعة الهجمات والتسديد المباشر على المرمى واستغلال الهجمات المرتدة.

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