المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين يواصل التجمعات الأسبوعية

في الرياضة 23 مارس,2021

مسقط – العمانية: يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين إقامة التجمعات الأسبوعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحضيرًا لبطولة الخليج المقررة في أغسطس القادم بمملكة البحرين. وفي هذا السياق أكد محمد القسيمي مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين أن التجمعات الأسبوعية للمنتخب تسهم في تعزيز مهارات اللاعبين والحفاظ على المستوى البدني العالي وتطوير أساليب اللعب وتثقيف اللاعبين باستراتيجيات اللعب والحركة والمناورة داخل الملعب. وأضاف القسيمي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الجهاز الفني للمنتخب يركز خلال التدريبات على تطوير المستوى المهاري للاعبين وتدريبهم على مهارات جديدة والعمل على تطوير مستوى التوافق العضلي والتناسق الحركي للاعبين والعمل على تهيئة اللاعبين للدخول في التمارين المركزة في المرحلة القادمة.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين أنه من ضمن الجوانب التي تم التركيز عليها في التجمعات الأسبوعية تعريف اللاعبين بأنواع الحواجز، وطرق الهجوم المرتد السريع، واستراتيجيات الدفاع عن المنطقة، باستخدام طريقة لاعب مع لاعب، وعلى بعض الخطط الفنية المتنوعة لتعليمهم كيفية تنفيذ الخطط داخل الملعب.

وأشار في تصريحه إلى أن خطة الجهاز الفني تتضمن إقامة معسكرات نهاية الأسبوع بشكل متواصل حتى نهاية العام الدراسي، وهي تجمعات مهمة للاعبين من أجل تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية والحركية، وحول المباريات الودية قال القسيمي “لقد لعبنا مباراة ودية واحدة مع نادي قريات وهي أول تجربة للمنتخب ورغم أنها سابقة لأوانها لكن رأينا أهميتها لتطبيق ما تم تعلمه وتعزيز الانسجام والتناغم بين اللاعبين، واكتشاف اللاعبين قدراتهم، ولكي نتمكن كجهاز فني من معرفة نقاط القوة والضعف، وكانت مباراة جيدة رغم الخسارة”.

أما عن المعسكرات الخارجية فقال مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين أن خطة الجهاز الفني تتضمن معسكرات داخلية مغلقة ومعسكرات خارجية قبيل انطلاق بطولة الخليج، وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبًا هم سفيان بيت توفيق من نادي صلالة وبشار بن بشير وقیصر البلوشي ومهند فرج من نادي ظفار ومحمد الوهيبي وأيوب الجابري من نادي قريات والقاسم الزهيبي وعبدالرحمن المعمري وفيصل العبري وأحمد السعدي من نادي السيب وسليمان البراشدي وتركي البلوشي من نادي المضيبي وأحمد الغيثي والمختار الشكيري والأيهم الصلتي واليزن الصلتي من نادي الاتفاق ومحسن بن فؤاد وقصي العامري ویوسف البرواني وفيصل البلوشي من نادي بوشر والحواري الهاشلي وسليمان

الحسني وليث كيمجي وسلطان الغافري وغسان السالمي من نادي أهلي سداب، فيما يتواجد علاء الحضرمي مدربًا مساعدًا ويشرف إداريًّا على المنتخب غسان البوسعيدي مدير المنتخب الوطني.