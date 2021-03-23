نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المنتخب الكيني في تصفيات أمم أفريقيا وتردد القنوات المجانية الناقلة لها 2021 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المنتخب الكيني في تصفيات أمم أفريقيا وتردد القنوات المجانية الناقلة لها 2021 م ، يترقب عشاق الساحرة المستديرة والمنتخب المصري بشغفٍ شديد موعد المباراة القادمة لمصر أمام الفريق الكيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية لعام 2021م، التي ستقام في الكاميرون في مطلع العام المُقبل، حيث يبذل المنتخب المصري أقصى استعداداته لملاقاة المنتخب الكيني أملاً في حصوله على نقطة على الأقل قبل مباراته يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 أمام جزر القمر الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

يبحث الكثيرون عن موعد مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكيني والقنوات المجانية الناقلة لهذه المباراة، حيث ستقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم الخميس المُقبل الموافق 25 مارس 2021م بقيادة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الكابتن حسام البدري.

استقر الكابتن حسام البدري على بدائل أيمن اشرف الذي تعرض للإصابة خلال مرانه الأخير قبل السفر للقاء المنتخب الكيني، ومن ضمن البدائل المرشحة الأيمن أشرف حيث اقترح حسام البدري عبد الله جمعه، و عمر جابر، وأحمد أيمن منصور.

ترتيب المنتخب فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يتصدر المنتخب المصري الصدارة مع جزر القمر برصيد 8 نقاط، في حين أن المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما منتخب توجو في المركز الرابع بنقطة واحدة.

ستقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين على ملعب مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي، وذلك يوم الخميس المُقبل لعام 2021م، فقد أدى الفريق الأول لمنتخب مصر مرانه أمس لملاقاة منتخبي كينيا و جزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة حيث يواجه منتخب مصر الخميس الموافق 25 مارس 2021م منتخب كينينا، ويواجه يوم الاثنين القادم الموافق 29 مارس منتخب جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا لعام 2021م.

حضر اللاعب محمد صلاح هداف ليفربول الانجليزي تدريب المنتخب، بعد وصوله أمس بعد أن أجرى مسحة لفيروس كورونا المستجد.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المنتخب الكيني في تصفيات أمم أفريقيا وتردد القنوات المجانية الناقلة لها 2021 م

فمن المتوقع أن يدخل منتخب مصر اللقاء لمواجهة المنتخب الكيني بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني ـ الونش ـ أحمد حجازي ـ عبد الله جمعه الهجوم مصطفى محمد خط الوسط تريزيجيه ـ النني ـ طارق حامد ـ مجدي قفشه ـ محمد صلاح

حيث أن المنتخب المصري يملك بدائل أخرى كثيرة عند خوض المباراة، لذا فالجدول السابق هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام كينيا

فمن المتوقع أن تذاع مباراة مصر مع المنتخب الكيني على قناة مكسبي سبورت على التردد التالي:

التردد على النايل سات

التردد : 11095

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

التردد التالي على عرب سات

التردد : 11411

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500