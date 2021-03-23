نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري وكينيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري وكينيا .. قبل يومين من انطلاق مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكيني سوف نعرض لكم القنوات المفتوحة المجانية التي سوف تبث ذلك اللقاء الهام من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عام 2022 في الكاميرون.

ويرغب العديد من عشاق متابعة كرة القدم وبشكل أخص جمهور الكرة المصرية متابعة ذلك اللقاء حيث أن الأغلبية لا يمتلكون اشتراك في قنوات بين سبورت وهي الناقل الرسمي لتلك التصفيات ولهذا الأمر فإن تم كشف عدة قنوات مفتوحة سوف تنقل مباراة مصر وكينيا بشكل مجاني لكي تكسر احتقار جميع القنوات التي سوف تبث هذا اللقاء الهام.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري وكينيا

سوف تنطلق المباراة الهامة والتي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب الكيني يوم الخميس القادم والذي يوافق 3/25 في الساعة السادسة مساء لجمهورية مصر العربية وتوقيت الساعة الساعة السابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب بينما سوف ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

وهناك العديد من الأشخاص يتساءلون عن إمكانية نقل قناة مكسبي مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكيني بشكل مجاني علي نايل سات وهذا الأمر انتشر بشكل كثير في الساعات القليلة السابقة حيث يرغب جميع الأشخاص في معرفة أن كانت قناة مكسبي من ضمن القنوات المجانية التي سوف تذيع تلك المباراة الهامة أم لا.

تردد قناة مكسبي القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري وكينيا

وفيما يأتي سوف نعرض لكم تردد قناة مكسبي والتي سوف تعرض لقاء المنتخب المصري والمنتخب الكيني

التردد 11595 11411 معدل الترميز 27500 27500 الاستقطاب رأسي أفقي، معدل التصحيح: 4/3

موقف المنتخب المصري في المجموعة

يحل المنتخب المصري ضيفاً في ملعب مركز موي الرياضي عند مواجهة المنتخب الكيني صاحب الأرض خلال الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ويتصدر المنتخب المصري بقيادة المدرب المصري حسام البدري المجموعة السابعة برصيد ثماني نقاط متساوياً مع جزر القمر ويأتي المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويرغب المنتخب المصري في الحصول على نقطة واحدة فقط حتى يضمن التأهل إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي سوف يتم إقامتها العام القادم في الكاميرون.