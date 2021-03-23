السماح للدوليين في إنتر بالالتحاق بمنتخباتهم بعد فحوص سلبية لكورونا

روما – أ.ف.ب: أعطت السلطات الصحية موافقتها على سفر اللاعبين الأجانب في صفوف إنتر ميلان متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم، المتأثر بعدة حالات إصابة بفيروس “كوفيد-19″ الأسبوع الماضي، بعد اختبارات سلبية ، بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية. وبحسب هذه المعلومات التي لم يؤكدها النادي حتى الآن، سينضم البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي كريستيان إريكسن والمغربي أشرف حكيمي والسلوفاكي ميلان شكرينيار والكرواتيان مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش بسرعة إلى صفوف منتخبات بلدانهم في النافذة الدولية المقررة حتى منتصف الاسبوع المقبل.

وأكّد مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني أنه لا يزال ينتظر ثلاثة لاعبين دوليين من صفوف إنتر هم أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سنسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في فلورنسا، حيث تستعد ايطاليا لمباراتيها ضد ايرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في 25 و28 و31 مارس الحالي في بارما وصوفيا وفيلنيوس على التوالي في تصفيات مونديال 2022 “نحن ننتظر لنرى ما سيحدث، يبدو أنني سمعت أن اللاعبين الدوليين الاخرين لإنتر ميلان قد غادروا بالفعل، أتمنى أن نحصل على خدمات لاعبينا الدوليين في صفوف الفريق، أنا واثق جدا”. وكانت السلطات الصحية في ميلانو قررت الخميس الماضي عقب الكشف عن أربعة اختبارات إيجابية في ثلاثة أيام في صفوف فريق إنتر ميلان، وقف جميع أنشطة الفريق لمدة أربعة أيام، خصوصا مباراته التي كانت مقررة السبت ضد ساسوولو وتم تأجيلها، وكذلك سفر اللاعبين الدوليين، وذلك حتى الخضوع لاختبارات جديدة.

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