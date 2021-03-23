5 مباريات في الأسبوع الثاني لدوري السلة

مسقط – العمانية : تقام على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر 5 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدور الثاني لدوري عام السلطنة لكرة السلة لموسم 2020 / 2021م. ففي يوم الخميس القادم يلتقي عند الساعة الثامنة والنصف في أقوى مواجهات هذا الدور نادي أهلي سداب بنادي البشائر، الأول يتطلع إلى تحقيق الفوز ورد الخسارة التي تعرض لها في الدور الأول، والفوز ممكن في حال ظهر اللاعبون بمستوياتهم المعهودة والفريق يمتلك عناصر جيدة تعرف طريق السلة .

وفي المقابل يسعى المتصدر نادي البشائر إلى تأكيد فوزه وتحقيق النقاط كاملة، ويعي مدربه أسامة الكيلاني أهمية نتيجة هذه المباراة للحفاظ على الصدارة، لذلك يسعى إلى توظيف لاعبيه بالشكل الجيد والمناسب لتحقيق الفوز.

ويلتقي عند الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة القادم نادي صلالة بنادي نزوى، فالأول يعرف جيدًا صعوبة هذه المباراة وقوتها خاصة وأنه يلعب مع نزوى حامل اللقب لذلك سيسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، فيما يتطلع نزوى بقيادة مدربه محمد القسيمي إلى الخروج بنتيجة كبيرة تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب، والفريق يملك عناصر جيدة قادرة على صنع الفارق.

وتقام يوم السبت القادم مباراة في الساعة الثالثة عصرا تجمع نادي البشائر و نادي صلالة، وهي مباراة فارق الخبرة بين نادي البشائر المتصدر ونادي صلالة، إذ سيحاول الأول الخروج بفارق كبير في نقاط السلة بينما سيسعى الثاني للحفاظ على الخروج من المباراة بأقل نتيجة ممكنة. وتقام يوم الثلاثاء القادم مباراتان يلتقي في المباراة الأولى عند الساعة السادسة مساء نادي نزوى بقريات، في مباراة يسعى فيها الأول إلى تحقيق الفوز الثاني له على قريات ، وفي المقابل ورغم تطور مستوى قريات إلا أنه يفتقر للنهايات الحاسمة التي تؤهله للفوز، وتقام في الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم مباراة قوية ومثيرة تجمع ديربي العاصمة بين فريقي أهلي سداب والسيب في مباراة مثيرة وممتعة طوال فتراتها الأربع، فأهلي سداب يسعى إلى تأكيد الفوز على منافسه السيب في الدور الأول وحصد النقاط، وسيسعى إلى تكرار الفوز بتوظيف إمكانات لاعبيه. من جانبه يتطلع السيب بقيادة مدربه الوطني كاظم البلوشي إلى رد الخسارة وتحقيق الفوز حيث يملك الفريق كل المقومات، لذلك ستحمل المباراة الكثير من الندية.