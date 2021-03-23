ذي يزن بن هيثم يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الرئيسية لرياضة الأداء العالي لتحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040

■ خطة لتطوير رياضة الأداء العالي شاملةً الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية والفنية

■ توفير المقومات الضرورية لتمكين الرياضيين المجيدين للارتقاء إلى مستوى الأداء العالي

■ ضوابط أكاديمية وعلمية وفنية لـبرنامج الابتعاث الرياضي الخارجي

أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لرياضة الأداء العالي برئاسة سموه، ووكيـــل الوزارة للرياضـــة والشباب نائبًا للرئيس وعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبيـة العُمانيـــة وأمين عام اللجنة الأولمبيـــة العُمانية ومستشار الوزير للتخطيط الرياضي ومدير عـام التخطيط ومدير عام الشؤون الإدارية والماليـة وعلي بن عبد الله بن حارب الحبسي ومدير عام الأنشطـة الرياضيـة عضواً ومقرراً، ويأتي هذا القرار ضمن رؤية متكاملة لتطوير رياضة الأداء العالي -في إطار زمني مدروس – وبما يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040 “ عُمان في مصاف الدول المتقدمة”. كما يهدف القرار إلى إيجاد مظلّة لرعاية الرياضيين المجيدين حالياً والذين أثبتوا بأن لديهم من القدرات الكامنة ما يؤهلّهم لتكوين نواة الرياضيين القادرين على حمل الطموح المستقبلي للرياضة العُمانية للوصول إلى مستوى الأداء العالي، العالمي والأولمبي.

وسيمثل القرار الوزاري بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لرياضة الأداء العالي ملامح الخطة المعتمدة لدفع رياضة الأداء العالي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. وتعنى رياضة الأداء العالي بوضع السياسات العامة والبرامج والخطط لتطوير الأداء العالي للرياضيين ممن يتم تصنيفهم ضمن فئة رياضي الأداء العالي من مختلف الرياضات المعتمدة ومساندتهم لبلوغ المستويات العليا في المسابقات الرياضية القارية والدولية.

اختصاصات اللجنة

ونصت المادة الثانية من القرار باختصاصات اللجنة وهي وضع خطة لتطوير رياضة الأداء العالي شاملةً الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية والفنية، وكذلك وضع نظام لتصنيف رياضيي الأداء العالي وتحديد حقوقهم وامتيازاتهم وواجباتهم، كما من بين اختصاصات اللجنة وضع ضوابط أكاديمية وعلمية وفنية لـبرنامج “ الابتعاث الرياضي الخارجي” ومتابعته لضمان تحقيق أهدافه، وأيضا وضع الضوابط والشروط للتفرّغ الرياضي والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية، وتقوم اللجنة باعتماد قائمة بأسماء الرياضيين المصنفين ضمن فئة الأداء العالي، وتحديثها على ضوء التقارير المعدة من فرق العمل المختصة، وكذلك اعتماد “عقود البرامج والأهداف” مع الهيئات الرياضية المختصة والرياضيين المصنفين ضمن فئة رياضيي الأداء العالي، على أن تقوم اللجنة بتحديد الرياضات المستهدفة لبرامج المستوى العالي، وكذلك توفير المقومات الضرورية لتمكين الرياضيين المجيدين للارتقاء إلى مستوى الأداء العالي وفقا للتجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، وأيضا وضع برامج المتابعة العلمية والطبية والفنية لرياضيي الاداء العالي ودعم خططهم وبرامج إعدادهم بالتنسيق مع الهيئات الرياضية المختصة، ووضع كذلك برامج المتابعة الاجتماعية والدراسية والمهنية للرياضيين المصنفين ضمن فئة رياضيي الأداء العالي بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع نظام الحوافز لرياضيي الأداء العالي، ومن بين اختصاصات اللجنة أيضا وضع الآليات المناسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رعاية رياضيي الأداء العالي، والعمل على إيجاد البيئة الرياضية المحفزة والداعمة لبلوغ مستويات الأداء الرياضي العالي. ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري بتشكيل فرق عمل فنية تخصّصية يسند إليها تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة من اللجنة، على أن يتولى العضو المقرر مهام التنسيق والمتابعة ورفع التقارير الدورية بشأن نتائج ومخرجات فرق العمل.