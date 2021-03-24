موعد مباراة السودان وساوتومي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في تصفيات الكان

يخرج المنتخب السوداني لملاقاة منتخب ساوتومي وبرينسيب اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 في الجولة الخامسة من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون، حيث يأمل صقور الجديان في تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على آماله في المنافسة على أحد المركزين الأول، والثاني المؤهلين بشكل مباشر إلى الكان، بعد أن حقق فوز ثمين في الجولة الماضية على ملعبه أمام منتخب غانا بهدف دون رد تكفل بتسجيله محمد عبد الرحمن ليخطف لمنتخب بلاده ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى ست نقاط، ورفع آماله في مواصلة المنافسة مع غانا وجنوب أفريقيا على التأهل من المجموعة، وسينطلق موعد مباراة السودان وساوتومي اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت الخرطوم.

المنتخب السوداني في مهمة سهلة نسبيا ضد ساوتومي ساعيا لتحقيق الفوز، وتكرار انتصاره الذي حققه أمامهم في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الأولى على ملعب الهلال بالسودان، وتمكن فيها صقور الجديان من دك شباك ضيوفهم برباعية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من رمضان عجب، أحمد حامد التش، محمد الرشيد، بالإضافة إلى هدف سجله جورداو في مرمى فريقه، ليحقق السودان أولى انتصاراته في المجموعة، قبل أن يغيب عن تلك الانتصارات لجولتين متتاليتين خرج فيهما لملاقاة منتخب جنوب أفريقيا، وتلقى الخسارة بهدف دون رد، قبل أن يخرج لملاقاة المنتخب الغاني في معقله، ويتلقى الخسارة بهدفين دون رد سجلهما أندريه أيوا ليكتفي بحصد ثلاث نقاط من الجولات الثلاث الأولى.

مباريات الإياب في المجموعة شهدت بداية قوية للسودان بتحقيق انتصارهم في الجولة الماضية ضد النجوم السودان ليرفع رصيده من النقاط إلى ست نقاط يتواجد بها حاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن كلا من غانا، وجنوب أفريقيا المتواجدين في صدارة الترتيب، مع وجود فارق أهداف لصالح المنتخب الغاني الذي يلاقي منتخب الأولاد اليوم في نفس الجولة في مباراة يأمل فيها المنتخب السوداني فوز غانا، مع تحقيقه الفوز ضد ساوتومي ليعادل النقاط مع جنوب أفريقيا، ويبقى حسم التأهل في الجولة الأخيرة التي سيستضيف فيها منتخب الأولاد، ولكن يجب على صقورد الجديان أولا تحقيق الفوز ضد ساوتومي وانتظار هدية غانا.

ترتيب مجموعة السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة السودان وساوتومي اليوم

9:00 توقيت السودان، ومصر، وفلسطين.

10:00 توقيت مكة المكرمة، الكويت، العراق، قطر، والبحرين.

11:00 توقيت الامارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وساوتومي