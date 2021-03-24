موعد مباراة مصر وكينيا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

ماتش المنتخب المصري اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 سيخرج فيه لملاقاة منتخب كينيا في الجولة الخامسة من مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث تقام المباراة في المجموعة السابعة التي تشهد مباراة أخرى هامة في نفس الجولة يلعب فيها منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب مع منتخب توغو متذيل جدول الترتيب، حيث يأمل كلا من منتخب مصر متصدر جدول الترتيب، ومنتخب جزر القمر في تحقيق الفوز أو التعادل في هذه الجولة من أجل ضمان التأهل إلى بطولة الكان التي ستقام في الكاميرون في ظل ابتعادهم عن أقرب منافسيهم المنتخب الكيني بست نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات، وسينطلق موعد مباراة مصر وكينيا اليوم في السادسة مساءا بتوقيت مصر.

المنتخب المصري يخرج لملاقاة المنتخب الكيني في مباراة قوية يأمل فيها الفراعنة تحقيق الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل للكان، حيث يتواجد رفاق صلاح حاليا في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط جمعها الفراعنة من خوض أربع مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مثلهما، ولم يتلقى الخسارة في التصفيات حتى الآن، حيث بدأ الفريق مشواره في التصفيات بملاقاة المنتخب الكيني على ملعبه في الجولة الأولى، واكتفى بالتعادل بهدف لكل فريق سجله محمود كهربا، وفي الجولة الثانية خرج لملاقاة جزر القمر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفي الجولة الثالثة استضاف منتخب توغو على ملعبه، وحقق فوز ثمين بهدف دون رد عن طريق المدافع محمود حمدي الونش.

المنتخب المصري في آخر مبارياته بالتصفيات تمكن من تحقيق فوز هام خارج ملعبه أمام منتخب توجو من جديد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف مصر كلا من محمد شريف، محمد مجدي أفشة، ومحمود حسن تريزيجيه قبل أن يسجل نيدجي هدف للمنتخب التوغولي في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليعتلي الفراعنة الصدارة بنفس رصيد نقاط مدغشقر، وبفارق الأهداف لصالح الفراعنة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم

6:00 توقيت مصر، فلسطين، والأردن.

7:00 توقيت مكة المكرمة، الكويت، العراق، البحرين، وقطر.

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