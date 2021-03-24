إختيار أفضل لاعب ناشئ في العالم

إختيار أفضل لاعب ناشئ في العالمتوج أنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني الواعد، الليلة الماضية، بجائزة (إن اكس جي إن) لعام 2021، والتي يمنحها موقع (جول) العالمي لأفضل لاعب ناشئ في العالم ضمن قائمة تضم 50 متنافسا.

وذكر موقع (جول) الإلكتروني أن فاتي البالغ 18 عاما توج بالجائزة هذا العام، بعد أن حل وصيفا بنسخة الجائزة العام الماضي، بفضل تألقه مع الفريق الأول في برشلونة منذ أول ظهور له بموسم 2019-2020 حين خاض 33 مباراة وأحرز 7 أهداف في جميع المسابقات.

وفاز فاتي بالجائزة رغم أنه مصاب منذ 4 أشهر في الركبة اليسرى، وهو ما تسبب في مشاركته خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فقط مع الفريق الكتالوني.

وانتزع فاتي الجائزة بعد منافسة شرسة مع إدواردو كامافينغا لاعب رين الفرنسي الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الأمريكي جيو رينا لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

ويذكر أنه تواجد 3 من لاعبي برشلونة ضمن المتنافسين الـ50، فبالإضافة للمتوج فاتي جاء بيدري في المركز الرابع وإلياكس موريبا في المركز الـ50

