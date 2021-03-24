تواصل منافسات بطولة المعلمين لكرة القدم بإزكي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري: تتواصل على ملعب فريق العربي منافسات كروية المعلمين بولاية ازكي، حيث تتنافس في البطولة 5 مدارس ، وقد شهد لقاء الافتتاح فوز مدرسة الأزهر بن محمد الأزكوي بنتيجة 3 اهداف مقابل هدفين على مدرسة أبو زيد الريامي ، وفي المباراة الثانية تمكن فريق مدرسة محمد بن جعفر تحقيق الفوز على مدرسة أوس بن ثابت بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وفي الأسبوع الثاني تعادل فريقا مدرسة محمد بن جعفر ومدرسة صالح بن المتوكل ، وفاز فريق مدرسة أوس بن ثابت على فريق مدرسة الأزهر بن محمد الأزكوي بنتيجة 3 اهداف مقابل هدفين .

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