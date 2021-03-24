الأسبوع الثاني للدوري النسائي لكرة القدم للصالات يحدد ملامح الأندية المتأهلة للدور الثاني ينطلق غدا ويشهد إقامة 16 مباراة

كتبت ـ زينب الزدجالية ، خديجة القاسمية:

تستأنف غدا وبعد غد (الجمعة والسبت) منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن لقاءات الدور الأول من دروي كرة القدم النسائية للصالات، الذي ينظمه الاتحاد العماني لكرة القدم ، وذلك بمشاركة 22 ناديا في 5 مجموعات من مختلف محافظات ومناطق السلطنة .

و تشهد الجولتان القادمتان 16 مباراة موزعة على مختلف المجموعات بالمحافظات وهي لقاءات هامة ستحدد ملامح بعض الفرق التي ستضع قدما لها في منافسات الدور الثاني من البطولة .

ففي المجموعة الأولى والتي تشهد إقامة مباراتين تجمع الاولى فريقي النصر وصلالة واللقاء الثاني يجمع الاتحاد ومرباط يوم الجمعة على صالة استاد السعادة الرياضي ويتصدر فريق نادي صلالة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويحتاج صلالة لفوز آخر ليجحز مقعدا له في منافسات الدور الثاني ، فيما يحتاج النصر الفوز امام صلالة للعودة لاجواء المنافسة بعد ان فقد جميع النقاط في الجولتين الماضيتن .فيما يتناصف فريقا مرباط والاتحاد النقاط برصيد 3 نقاط لكل منهما ، وكلاهما في امس الحاجة الى النقاط الثلاثة الاخرى .

وفي المجموعة الثانية يلتقي قريات مع اهلي سداب ومسقط ونادي عمان يوم الجمعة ويتصدر ترتيب المجموعة فريق اهلي سداب برصيد 6 نقاط وهو الأقرب الى التاهل الى الدور الثاني من المجموعة نظرا للمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق في المباراتين السابقتين، فيما يتناصف فريقا مسقط وعمان بعدد ثلاثة نقاط وكلاهما قدم كذلك مستوى جيدا في هذه البطولة، بينما يتذيل قريات ترتيب المجموعة بدون نقاط ويحتاج الفريق للظهور بشكل افضل في الجولتين القادمتين.

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءين يجمعان الطليعة والاتفاق وبهلاء مع الكامل والوافي يوم الجمعة وبرز فريق الاتفاق في هذه المجموعة بشكل جيد بعد ان نجح من جمع ست نقاط من فوزين على الطليعة وسجل اعلى نتيجة في البطولة على الكامل والوافي بنتيجة 25 هدفا وهو من الفرق المرشحة للمنافسة على لقب المسابقة، فيما يحتل فريق الطليعة المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويمتلك بهلاء والكامل والوافي نقطة وحيدة اثر تعادلهما في الجولة الثانية.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي فريقا مصيرة والنهضة يوم الجمعة فيما يلعب عبري ومصيرة يوم السبت وتضم هذه المجموعة ثلاثة فرق، حيث يملك كل من النهضة وعبري ثلاث نقاط، فيما لا يملك عبري أي نقاط بعد ان خاض مباراة وحيدة في الجولة الماضية.

اما في المجموعة السادسة فيلتقي البشائر مع الرستاق يوم الجمعة يسعى خلالها البشائر لإضافة النقطة السادسة بعد فوزه في الجولة الأولى على الخابورة، بينما يسعى الرستاق لتجاوز البشائر والوصول إلى النقطة الرابعة بعد تعادله في الجولة الماضية مع الخابورة.

طاقم تحكيمي نسائي

يتميز الدوري بإدارته من قبل طاقم تحكيمي نسائي ذي مستويات عالية واللاتي خضعن لسلسلة من الدورات والورش العملية والنظرية، وبعد ذلك تم اخضاعهن لعدد من الاختبارات التي تقف على مدى جاهزيتهن لتحكيم المباريات ويبلغ عدد الحكمات اللاتي يحكمن الدوري54 حكمة من مختلف المحافظات .

تغطية إعلامية

تحظى مباريات الدوري بتغطية واسعة من قبل عدد من الاعلاميات المكلفات بهذه المهمة ، من مختلف القطاعات الإعلامية ، وذلك من منطلق دعم الدوري في هذا الجانب ، وانجاحه بشكل عام وتأكيد مدى تميز الإعلاميات العمانيات واظهار مهاراتهن في تغطية مباريات كرة القدم ،حيث تخضع التغطيات لتعليمات اللجنة المنظمة للدوري والتي تتميز بالخصوصية المطلقة .

الاستعداد للجولة القادمة

اعربت لاعبة نادي البشائر خديجة بنت سعيد المعمرية عن سعادتها بعد نتيجة المباراة التي جمعت ناديي البشائر والخابورة قائلة: أولا كل الشكر والتقدير للطاقم الرياضي بنادي البشائر على الجهود المبذولة لتشكيل وإعداد فريق قادر على التحدي في أرضية الملعب وخوض المباريات بغض النظر عن النتائج، وكونه اول دوري يقام في السلطنة لذا نحن نسعى وبكل جهد لتحقيق الفوز في مباراياتنا القادمة، وأوجه شكري للاعبات الفريق اللاتي يعملن بروح التعاون وروح الفريق الواحد خلال التدريبات، الأمر الذي انعكس ايجابا على نتائج المبارات.

اما اللاعبة حسناء الفزارية لاعبة نادي البشائر فقالت : الحمدلله على فوزنا في مباراتنا الأولى والتي جمعتنا مع نادي الخابورة فقد تكاتفنا جميعاً لنكون على قدر المسؤولية ولنطبق ما تعلمناه في التدريبات على ارض الواقع لعبنا بشكل منسجم وبروح التفاهم والتعاون، طبقنا ما اخذناه من المدربة التي لم تقصر في منحنا جرعات كافية من التدريبات لنحقق الفوز ونطمح ايضا ان نحقق الفوز في مباراتنا القادمة والتي ستجمعنا مع نادي الرستاق .

وتحدثت مدربة نادي الخابورة مي بنت عبدالله الخابوري قائلة : تميزت مباريات الأسبوع الأول بالمستوى العالي من جميع الفرق حيث الجميع يريد اثبات وجوده في اول دوري نسائي لكرة قدم للصالات في السلطنة، وقد تعادلنا مع نادي الرستاق، و خسرنا من فريق البشائر ولكن هذا لا يعني بأننا سنتوقف أو أصبنا بالإحباط ولكن كلنا ثقة بأن القادم اجمل وسنواصل التدريبات وسنلعب وفق خطط وطرق جديدة ستساعدنا على تخطي المباريات القادمة.

ارقام من الدوري :

- 106أهداف شهدتها منافسات الأسبوع الأول وأعلى نتيجة سجلها الاتفاق على الكامل والوافي بنتيجة 25 هدفا

-16 مباراة أقيمت في الجولات الماضية

- عدد الحكمات في الدوري 54 حكمة .