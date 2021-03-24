منتخبنا الوطني يلاقي الهند و « برانكو » يأمل فـي الحصول على المغانم الكاملة

فـي تجربته الثانية بمعسكره الخارجي بإمارة دبي

هذه المباراة سيختتم بها الأحمر الكبير بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش معسكره الحالي في طريق استعداداته لاستكمال ما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، ومن باب أولى فإن الأهداف التي رسمها الجهاز الفني لمنتخبنا من المعسكر ستكون حاضرة عبر التقرير الفني الذي سيقدمه برانكو بعد عودته لمسقط، مفندا فيه أهم الإيجابيات والسلبيات التي ظهر عليها اللاعبون سواء فنيا أو انضباطيا الأمر الذي سيحدد بشكل كبير ملامح القائمة المستدعاة للمعسكر القادم في مايو قبل السفر إلى الدوحة لاستكمال التصفيات المزدوجة هناك . الجدير بالذكر ، أن المنتخب الوطني تعادل سلبيا في اللقاء الودي الأول الذي اقيم مساء السبت الماضي أمام الأردن في ذات المكان والزمان .

تجربة مهمة

تجربة اليوم تعتبر مهمة للغاية نظرا للعديد من الأهداف التي يتطلع الجهاز الفني لمنتخبنا تحقيقها عبر أمسية اليوم ، ولعل أبرزها التحقق بشكل شبه نهائي من إمكانيات عدد من اللاعبين وبالاخص الوجوه الشابة الجديدة التي دخلت مباراة الأردن وقدمت مستوى جيدا للغاية ، حيث إن ما ستظهره هذه الاسماء من إمكانيات عطفا على ما قدمته في المباراة الماضية سيعطي المدرب انطباعا كبيرا عن مدى إيجابيتها وضرورة تواجدها بالقائمة القادمة ، ناهيك عن أن مباراة اليوم هي أقل حدة من اللقاء السابق وبإمكان الجهاز الفني تجربة أكبر عدد من اللاعبين وكذلك تغيير طريقة اللعب التي قد تكون حاضرة في مواجهات شبيهة بما يقدمه المنتخب الهندي وبالتالي استعمالها وفق الظروف ، وهي في النهاية ستكشف مدى الثقة التي يمتلكها اللاعبون وبالاخص الشباب في التعامل مع أي ظرف قد يعيق تطلعات الجهاز الفني وفق الظروف المعينة . كما أن لقاء اليوم سيعطي المدرب أريحية في قراءة الطريقة التي يراها الأنسب والافضل لاتباعها مع المنتخب في المراحل القادمة ، حيث شاهدنا بعض التعديلات في أماكن بعض الاسماء والمراكز وبالاخص وجود علي البوسعيدي في الوسط بدلا من الظهير الأيسر ، ووجود عبدالعزيز الغيلاني في مركز الظهير الأيسر بدل الأيمن ، والدفع بأحمد الخميسي وجمعة الحبسي وأمجد الحارثي دفعة واحدة في الدفاع وعبدالله فواز أساسيا بجانب حارب السعدي ، ومن باب أولى فإن هناك الكثير من المغانم التي سيخرج بها الأحمر بنهاية مباراة اليوم ستساعد المعنيين في تقييم مخرجات المعسكر الخارجي الأول بعد طول غياب .