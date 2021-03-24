المنذري يتوج بلقب الرجال والزدجالية في فئة السيدات في ختام البطولة الجامعية للطاولة

أسدل الستار على بطولة مؤسسات التعليم العالي لكرة الطاولة والتي جاءت بتنظيم من اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية بالتعاون مع كلية مجان الجامعية وقد أقيمت منافسات البطولة في مجمع السلطان قابوس وفق إجراءات احترازية وبروتوكول طبي من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ، و جاء حفل الختام تحت رعاية الدكتورة مها كوبيل عميدة كلية مجان وبحضور كل من الدكتور سالم العريمي رئيس اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية وعبدالله بمخالف رئيس الاتحاد العُماني لكرة الطاولة وقد جاءت هذه البطولة بمشاركة 20 مؤسسة تعليمية و 80 طالبا وطالبة في مسابقة الفردي والزوجي لفئة الطلبة والطالبات .

وشهدت تتويج الطالب هيثم المنذري من الكلية التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية المصنعة ) بطلا لمسابقة الفردي وذلك بعد أن تغلب على الطالب الجلندى الخروصي من كلية الشرق الأوسط في المباراة النهائية التي جمعتهما، ليحل الخروصي في المركز الثاني فيما حل الطالب مشعل الشحي من جامعة صحار في المركز الثالث وذلك بعد أن تغلب في مباراة تحديد المراكز على الطالب ناصر البلوشي من كلية عُمان البحرية الدولية ، وجاءت مراسم التتويج بعد أن قطع اللاعبون شوطا كبيرا في البطولة وذلك من خلال تخطي دوري المجموعات والتأهل إلى الدور الـ 32 والذي شهد خروج المغلوب حتى المباراة النهائية ، وقد تأهل الطالب هيثم المنذري على حساب الطالب ناصر البلوشي ، فيما تأهل الطالب الجلندى الخروصي على حساب الطالب مشعل الشحي .

أقيمت مسابقة الزوجي بين مختلف مؤسسات التعليم والتي شهدت مشاركات قوية ، حيث ذهب لقب مسابقة الزوجي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ( تقنية نزوى ) وذلك من خلال الثنائي الطالب عبدالله الجابري والطالب مازن الجابري وحصل الثنائي على الميدالية الذهبية وذلك بعد الفوز على الثنائي الجلندى الخروصي و الطالب فهد أمجد من كلية الشرق الأوسط وحصل الثنائي على الميدالية الفضية ، أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية الخليج من خلال الثنائي عبدالله الرجيبي و الطالب علي الفيروز .

أما نتائج مسابقة الفردي للطالبات فقد جاءت بتتويج الطالبة شمسة الزدجالية من كلية مجان الجامعية بالمركز الأول وحصول الطالبة خديجة البلوشية من جامعة صحار على المركز الثاني وحصول الطالبة رانيا العبربة من كلية مجان الجامعية على المركز الثالث. وفي مسابقة الزوجي لفئة الطالبات حصلت كلية مجان الجامعية على المركز الأول من خلال الثنائي الطالبة شمسة الزدجالية والطالبة رانيا العبرية ، فيما حصلت كلية مسقط على المركز الثنائي من خلال الثنائي دنيا ربيع وإخلاص الحجرية.