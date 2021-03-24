الاتحاد العماني لكرة اليد يوقع اتفاقية مع مستشفيات بدرالسماء بهدف استكمال مباريات دوري الدرجة الاولى

وقع الاتحاد العماني لكرة اليد ظهر يوم امس اتفاقية مع مجموعة مستشفيات ومستوصفات بدر السماء لإجراء فحوصات ( PCR) لأندية دوري الدرجة الأولى وهي السيب ومجيس وعمان وصلالة ومسقط وأهلي سداب وقد وقع الاتفاقيه نيابه عن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد وبحضور عدد من المسؤولين بمجموعة مستشفيات و مستوصفات.

وكان اتحاد اليد قرر ايقاف الدوري لمدة أسبوعين بسبب تعرض بعض لاعبي الفرق المشاركة في دوري الدرجة الاولى إلى اصابة بفيروس كورونا كوفيد – ١٩ حيث حدد يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري موعدا للاستأنف منافسات مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد وفق جدول معدل سيصدر لاحقًا منم قبل لجنة المسابقات حيث سيتم تطبيق النظام الصحي المتبع على الأندية والتأكيد على ضرورة إجراء فحص كورونا لجميع أعضاء الفريق المتمثلين في الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل استئناف الدوري بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة على أن تسلم كافة نتائج الفحوصات للاتحاد قبل استئناف المباريات ولا يُسمح بمشاركة أي لاعب في المسابقة ما لم يقدم ناديه ما يثبت نتيجة فحص كورونا .

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