المسلمي يبدأ التدريبات الفردية

بدأ محمد المسلمي قلب دفاع منتخبنا ونادي ظفار التعافي التدريجي من الإصابة التي ألمت به في إحدى الحصص التدريبية بالمعسكر الحالي في دبي ، حيث يواصل تلقي العلاج على يد الجهاز الطبي لمنتخبنا ، كما بدأ في خوض التدريبيات الفردية التي وضعها الجهاز الفني له للوصول إلى الدرجة الكاملة من التعافي في سبيل تهيئته للمرحلة القادمة إن شاء الله تعالى .

متابعة ـ صالح البارحي:

يخوض منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم عند الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء اليوم لقاءه الودي الدولي الثاني بمعسكره الخارجي الذي يتواجد فيه بإمارة دبي ، حيث يلتقي نظيره الهندي على ساحة ملعب استاد مكتوم بن راشد.

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